Além de layout moderno, mais clean, a nova versão é responsiva, isto é, pode ser acessada em dispositivos móveis como celular e tablets, o que facilita a vida do usuário

A Controladoria-Geral do Estado de Goiás lançou, na sexta-feira, dia 17, a nova versão do Portal da Transparência, durante reunião do Conselho do Programa Goiás Mais Competitivo. Seguindo orientação do governador Marconi Perillo, que tem entre as diretrizes de sua gestão a total transparência das ações e realizações governamentais, o evento foi presidido pelo governador, com a presença de secretários de Estado, outras autoridades, lideranças e técnicos que integram o colegiado, na Sala de Situação, no 10º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira.

O secretário-chefe da Controladoria-Geral do Estado, Adauto Barbosa Júnior, fez a apresentação oficial do Portal como parte da programação. As principais novidades são o layout moderno, mais clean, a aglutinação de informações afins no mesmo link e a melhor usabilidade pelos usuários. Além disso, a nova versão é responsiva, isto é, pode ser acessada em dispositivos móveis como celular e tablets, o que facilita a vida dos usuários.

O novo Portal da Transparência foi desenvolvido com uso de tecnologias modernas (HTML 5 e CSS 3). Na parte da acessibilidade, há ferramentas que facilitam a visualização, como a possibilidade de inversão de cores. Também tem o dispositivo de texto alternativo, para portadores de necessidades especiais. Com isso, todo o Portal ficou mais intuitivo e amigável aos usuários.

O maior ganho é a facilidade de navegação, que está adequada às regras de usabilidade preceituadas pelos organismos que avaliam as páginas de transparência no País. A transparência pública, traduzida pela disponibilização das informações governamentais aos cidadãos, constitui um diferencial de competitividade por permitir o acompanhamento e a fiscalização de todas as ações e realizações do Governo, em especial os gastos governamentais. Em 2016, o Portal da Transparência recebeu 338.244 visitas de usuários.

Controle social

Com a ampliação da transparência pública, o cidadão pode acompanhar em tempo real todas as despesas e receitas do poder público, de forma a facilitar o controle social dos gastos governamentais. Esse exercício pode ser feito inclusive através do painel chamado Adote uma obra, no qual o cidadão se inscreve para acompanhar a execução de qualquer obra do Estado, recebendo comunicados no e-mail cadastrado, a cada movimentação financeira realizada, de tal forma que fiscalize o andamento efetivo da mesma.

Em relação aos conteúdos, houve ampliação de dados e agrupamento de temas afins sob um mesmo link. Foram preservados todos os conteúdos existentes, inclusive dados adicionados recentemente sobre benefícios fiscais, econômicos e sociais concedidos pelo Governo Estadual. Outra inovação é a página do Diário Oficial, que pode ser acessada por datas, por nome completo ou palavras-chave (leis, decretos, editais, etc).

Nova facilidade é a ferramenta de busca que ajuda os cidadãos na procura por dados do Governo. Ela está disponível tanto na página inicial quanto em todas as demais páginas abertas na sequência. O manual de navegação do site também facilita o acesso às informações, bem como o glossário que teve seu conteúdo melhorado. No alto da página, em destaque, figuram os links da Ouvidoria, do Acesso à Informação, do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e Dados Abertos do Governo. Os usuários podem fazer sugestões e críticas para melhoria. Na página inicial há um link que permite o envio de e-mail com as sugestões.