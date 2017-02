Marconi anuncia R$ 500 milhões em convênios com as prefeituras

Na sede da Acieg, governador propôs que o estado apoie a entidade na realização de grande evento nacional, com recursos que serão utilizados para investimento no turismo em Goiás

O governador Marconi Perillo informou, na sexta-feira passada, 17, durante reunião de homenagem aos 80 anos da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg), que o governo estadual investirá R$ 500 milhões em convênios com as prefeituras dos 246 municípios goianos, em 2017 e 2018.

“Já temos esses recursos reservados para atendermos a todas as prefeituras, independentemente de partido político ou de região. Serão R$ 250 milhões neste ano e R$ 250 milhões no próximo ano”, pontuou.

Disse também que, depois de dois anos administrando a maior crise econômica da história do País e realizando ajustes fiscais, o governo estadual poderá agora investir pelo menos R$ 2 bilhões em obras neste ano e no próximo. Ressaltou que R$ 1,1 bilhão, proveniente da privatização da Celg, já está na conta do governo.

“Vamos investir R$ 300 milhões no Protege, na reconstrução de rodovias; mais R$ 300 milhões no Fundo de Transportes para a manutenção de rodovias. Vamos fazer investimento muito forte em saneamento, e vamos investir junto ao governo federal e à Caixa Econômica um valor muito vultoso na construção de casas”, disse.

A reunião foi também de homenagem à nova diretoria da Acieg, que tomou posse na noite de ontem, e administrará a associação pelo próximo triênio. O governador ressaltou que o encontro era para expressar a gratidão e o reconhecimento do Governo de Goiás a uma associação tão representativa e importante para a economia do Estado. Em atenção a uma demanda apresentada pelo presidente da Acieg, Euclides Barbo Siqueira, de apoio do governo estadual na realização de um evento nacional para atração de empresários a Goiás, Marconi afirmou que o governo estadual pode auxiliar com recursos que disponibilizará para investimentos no setor do turismo.

“Neste ano estabelecemos uma cooperação entre o Governo de Goiás, o Trade turístico e a Goiás Turismo. Isso resultará em investimento de 30 milhões só para a promoção do turismo em Goiás. As cinco entidades do Trade pediram R$ 4,1 milhões para a promoção de eventos em Goiânia. Eu já autorizei, e já está no nosso planejamento. Além disso, vamos investir R$ 12 milhões na promoção do turismo e das atividades turísticas de Goiânia e Goiás. Isso está aprovado e os recursos financeiros já estão garantidos. Só preciso saber os custos do evento que a Acieg fará para que possamos incluir nesse pacote de estímulo ao turismo. Certamente, esse evento será um estímulo à hotelaria e à gastronomia da nossa Capital”, declarou.

Marconi reiterou que está otimista com a melhoria da economia e aposta na queda da taxa de juros.

“Pelo que tenho notado e discutido com o ministro Meirelles, essa trajetória de queda de juros é persistente. Vai continuar segura e paulatinamente favorável à economia brasileira. Imagino que até o mês de junho tenhamos mais três quedas das taxas de juros. Isso vai significar novo ciclo virtuoso na nossa economia”, disse.

O presidente da Acieg afirmou que o governo estadual é parceiro vital da Acieg, e agradeceu por todo o apoio oferecido à associação. Ele também solicitou ao governador que, se possível, faça uma visita semestral à entidade para intensificar o diálogo com os empresários e ficar a par de todos os projetos em andamento. Em resposta, Marconi agendou a visita para o dia 20 de março.

“Agradeço muito pelo respaldo que o senhor sempre deu a nossa Acieg”, observou Euclides Barbo.

Ao final da solenidade, o governador Marconi Perillo recebeu de Euclides Barbo uma placa de benemérito da Acieg e concedeu a Barbo a medalha do Mérito Anhanguera, a maior comenda do governo de Goiás.