Marconi e Raquel buscam recursos para educação

O governador de Goiás, Marconi Perillo, e a secretária de Educação, Cultura e Esporte, Raquel Teixeira, cumpriram uma série de compromissos em Brasília no último dia 16. A principal pauta girou em torno de projetos nas áreas da Educação e da Cultura, tratados durante audiências com os respectivos ministros. Marconi e Raquel também participaram da sanção da lei do Novo Ensino Médio.

IFG oferece 70 vagas gratuitas de especialização

O Instituto Federal de Goiás está com inscrições abertas para dois cursos de especialização gratuitos. Ao todo são 70 vagas, sendo 30 para pós-graduação em “Telecomunicações: Prédios Inteligentes” e 40 para a especialização em interessados em “Políticas e Gestão da Educação Profissional e Tecnológica”. Os interessados podem inscrever até o dia 02 de março, exclusivamente pelo site: www.ifg.edu.br/posgraduacao.

Projeto goiano de TI faz parceria com a França

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás publicou no último dia 10, o resultado final da Chamada Pública 05/2016, de Cooperação Internacional com o Institut National de Recherche en Informatique et Automatique e o Centre National de la Recherche Scientifique, por meio do Institut de Sciences de l’Information et de leurs Interactions ambos da França. Em Goiás, foi aprovado o projeto “Leveraging Human Behavior and Uncertainty in 5G Networks to Build Robust Resource Allocation and Services Orchestration Models”, do professor da Universidade Federal de Goiás, Kleber Vieira Cardoso. O projeto aprovado propõe uma nova “estrutura” centrada nos usuários para gerir serviços operacionais de redes 5G.

SME dá início às audições para o Coral Vozes Em Canto

A Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) deu início às audições para a seleção de oito escolas que receberão o projeto Coral Vozes Em Canto em 2017. A seleção das vozes segue até o dia 3 de março. No total, cerca de 400 alunos participarão das atividades de musicalização por meio da prática canto coral.