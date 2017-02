Oficina de Arte do HGG expõe trabalhos de pacientes

Daniela Martins

bazar@tribunadoplanalto.com.br

Em comemoração aos três anos da Oficina de Arte, o Hospital Alberto Rassi (HGG) promove a mostra Arte que alivia, com a exposição de mais de 80 telas produzidas pelos próprios pacientes. As telas ficarão em exposição na galeria do Ambulatório durante um mês.

A Oficina é uma iniciativa do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), organização social gestora da unidade, em parceria com a Escola de Artes Visuais (EAV) e com a orientação do professor e artista plástico Alexandre Liah. É relizada quinzenalmente ao ar livre, em meio aos cavaletes, pincéis e tintas a óleo, e traz uma experiência inédita para a maior parte dos pacientes. As equipes de Terapia Ocupacional e Enfermagem também participam da atividade terapêutica.

Escritor goiano, fenômeno na internet, inaugura loja em Goiânia

Seguidores, leitores e admiradores do trabalho do escritor Rafael Magalhães agora têm um ponto de encontro: a primeira loja física do Precisava Escrever, nome dos livros escritos por ele e do instablog que se consolidou como marca literária de êxito no Brasil. O sucesso do autor goiano em números: são quase 1,3 milhão de seguidores no Instagram e mais de 320 mil no Facebook. O Precisava Escrever 1 e Precisava Escrever 2 alcançaram mais de 40 mil livros vendidos de forma independente.

No ponto de venda, fãs terão acesso aos produtos e kits já vendidos no site precisavaescrever.com.br, como os dois volumes do livro de Rafael Magalhães, além de canecas, camisetas, canetas e uma infinidade de produtos. A loja fica na Avenida 136 (Jamel Cecílio), abaixo da Praça da 90, e funciona de segunda a sexta, das 12 às 18h, e aos sabados, das 9 às 13h.

Biomédica ministra palestra sobre febre amarela no Sesc

O Sesc Goiás promove na próxima quarta-feira, 22, às 19h, uma palestra com a biomédica Adriana Magalhães da Silva, da Secretaria Municipal de Saúde, sobre a febre amarela. Em pauta, informações sobre prevenção da doença, reconhecimento dos principais sintomas e sobre as formas de transmissão e prevenção. A entrada é gratuita e a palestra será no Sesc Centro. As vagas são limitadas e a inscrição deve ser feita pelo site: www.sescgo.com.br

Oficinas culturais para idosos

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) está com inscrições abertas para as oficinas culturais com os grupos de idosos. São 120 vagas para as oficinas de violão, coral, teclado, sanfona e dança. As atividades têm o objetivo de fortalecer os vínculos comunitários, melhorar a autoestima e trabalhar a autonomia dos idosos.

As inscrições e as aulas são gratuitas e para participar é necessário ter mais de 60 anos. Os documentos necessários são RG e comprovante de endereço. Inscrições no departamento do Idoso na Semas (Rua 25-A, esquina com a Avenida República do Líbano, Setor Aeroporto). Mais informações: 3524-2666.

Liderança com resultados é tema de palestra no Sinat-GO

O Sindicato do Comércio Atacadista no Estado de Goiás (Sinat-GO) promove a palestra Liderança Positiva = Resultados Extraordinários, no dia 21, das 19 às 21 horas, no auditório da Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio-GO). O palestrante será o administrador e professor Rubens Berredo, que tem experiência em formação gerencial e de equipes de alto desempenho no Brasil e no exterior.

Destinada a profissionais que exercem cargos de líder, a palestra abordará liderança com foco, capacidade de desenvolver novas competências e resultados em aumento de vendas, ganho de produtividade e redução de custos. Inscrições: www.sinat.com.br. Pede-se a doação de um litro de leite, que será entregue ao Centro de Valorização da Mulher (CEVAM).

Professora da rede municipal lança livro de crônicas

Professora de Inglês e Português na rede municipal há 25 anos, Neusa Medeiros, 45, realizou um sonho antigo e lançou na semana passada seu livro intitulado Vidas Entrelaçadas.

Com ilustração de Nariel Araújo e publicação da Editora Espaço Acadêmico, a obra traz crônicas sobre lembranças, futuro e emoções. Atualmente Neusa Medeiros é professora na Escola Municipal João Paulo I, no Jardim América, em Goiânia.