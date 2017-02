Programa combate doenças bucais em estudantes

Alunos da Escola Municipal Professora Leonísia Naves de Almeida, no setor Morada do Sol, participaram no último dia 17, do início da Escovação Dental Supervisionada, promovida pelos educadores e equipe de saúde bucal do Consultório Odontológico Itinerante, projeto integrado ao Programa Saúde na Escola, criado pelos ministérios da Saúde e Educação(MEC).

O objetivo da ação é reduzir a incidência de cáries e doenças bucais em crianças e adolescentes. Os educandos desta unidade educacional são os primeiros beneficiados do projeto, que tem a parceria da Universidade Federal de Goiás (UFG) e Hospital das Clínicas. “A nossa intenção é levar, aos poucos, as ações para 100% dos alunos da rede municipal, de acordo com a região e planejamento”, afirma a enfermeira e apoio pedagógico da Gerência de Projetos Educacionais da Secretaria Municipal de Educação (SME), Marislei Brasileiro.

Segundo ela, o projeto é inovador. “Além de trabalhar a higiene bucal, a ideia também buscar desenvolver novos hábitos alimentares nos educandos. A meta é realizar os atendimentos em Goiânia entre um e dois anos, segundo as demandas apresentadas pelos alunos”, ressalta.

Projeto

O projeto “Consultórios Itinerantes” foi criado em 2015 pelo Ministério da Saúde e tem a parceria do Ministério da Educação (MEC). Alunos de escolas públicas de 20 estados do país, que integram o Programa Saúde na Escola (PSE), receberão os atendimentos, dos profissionais da saúde, conforme definição dos hospitais universitários federais. O MEC é responsável pela compra e manutenção de 34 caminhões/consultórios. Já o Ministério da Saúde entra com a manutenção dos consultórios e dos materiais que serão utilizados.

Procedimentos educativos, preventivos e curativos serão realizados simultaneamente durante os atendimentos odontológicos, que vão desde o ensino de técnicas de escovação e uso do fio dental, aplicação de flúor, monitoramento e troca de escovas, prevenção no espaço físico das escolas, até restaurações e adequações do meio bucal. Os tratamentos serão realizados mediante autorização dos pais ou responsáveis.