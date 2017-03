Marconi: “Investidores de Abu Dhabi demonstram enorme interesse pela economia de Goiás”

O governador Marconi Perillo afirmou nesta terça-feira, dia 28, que a Missão Comercial do Governo de Goiás a Abu Dabi e Dubai evidenciou o profundo interesse dos investidores dos dois emirados árabes em realizar investimentos em diferentes setores do Estado, com destaque para o agronegócio. “Tivemos reuniões importantíssimas para o futuro de nossas relações econômicas bilaterais, com a apresentação das potencialidades econômicas de Goiás para investidores e os fundos soberanos dos dois emirados. Os investidores demonstraram grande interesse pela economia de Goiás”, afirmou Marconi, após liderar o Seminário de Negócios como Investir em Goiás, em Abu Dhabi.

No seminário, o governador afirmou que “o pior da crise política e econômica do Brasil já passou” e que “as medidas econômicas adotadas pelo governo do presidente Michel Temer, respaldadas por instituições sólidas e pela segurança dos contratos”, o País “recupera a confiança dos mercados e dos investidores nacionais e estrangeiros”. À plateia de empresários dos Emirados Árabes Unidos, Marconi relatou as medidas adotadas por sua gestão para conter os efeitos da crise econômica nacional em Goiás.

No seminário, Marconi destacou o peso da economia do agronegócio em Goiás, que se diversificou e passou por forte processo de industrialização nos últimos anos. O governador ressaltou o estímulo dado pelo Governo do Estado à produção e diversificação das matrizes energéticas. Relatou o processo de privatização da Celg Distribuição, com o apoio do governo federal, para garantir os investimentos na ampliação da distribuição de energia, a participação decisiva de Goiás na produção de etanol e a criação do Programa Goiás Solar, para implantação de plantas de energia solar.

O governador destacou que Goiás tem posição estratégica no mercado consumidor brasileiro, formado por 210 milhões de pessoas, além da inserção da capital do Estado no eixo Goiânia-Brasília, com 6 milhões de consumidores, e proximidade com os outros grandes mercados do País, com destaque para Mina Gerais e São Paulo.

“Goiás é o sétimo maior Estado do Brasil em termos territoriais, com posição geográfica e infraestrutura logística estratégica no País”, disse o governador durante o seminário. “Produzimos 2 mil megawhats de energia cogerada, acabamos de dar início a um moderno e arrojado programa de energia solar, o Goiás Solar, e estamos entre os líderes nacionais na produção de biomassa, com destaque para o etanol”, afirmou Marconi.

O governador ressaltou a grande abertura do Governo de Goiás aos investimentos nacionais e estrangeiros por meio do Programa Produzir de incentivo ao desenvolvimento econômico, com destaque para a atração de novas indústrias. “Em 20 anos, ampliamos nosso intercâmbio comercial com outras nações de menos de 50 para mais dce 150 países”, afirmou o governador. “Isso representou a ampliação da pauta de exportações de US$ 210 milhões para US$ 8 bilhões”, afirmou.

“Somos um Estado aberto ao investimento, temos trabalhadores e empresários motivados e empreendedores, dispostos à celebração das melhores parcerias em prol do crescimento de Goiás”, disse, sob aplausos. Ao final do seminário, o governador assinou o protocolo de inteções para a implantação da primeira unidade da Caracal Internacional no Brasil.

Com investimento inicial de R$ 500 milhões e total de R$ 500 milhões, com a geração de 600 empregos diretos e 650 indiretos, a produtora de armas de pequeno calibre vai produzir para as forças armadas do Brasil e pretende ampliar seu portifólio de vendas para outros países da América Latina a partir de Goiás.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás