IPVA com placas finais 2 e 3 vence dia 10

Os proprietários de veículos com placas de finais 2 e 3 devem pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no dia 10 deste mês. Nesta data vence a segunda parcela do imposto dos motoristas com placas terminadas em 2 e também a primeira parcela para as placas com término em 3.

Na segunda-feira, dia 6, termina o prazo para o motorista pagar a parcela única ou a terceira cota do IPVA do veículos com placa final 1. Importante lembrar que houve alteração no Calendário de Licenciamento de 2017 para placa final 1. Com a mudança, a data limite para o pagamento da 3ª parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do Licenciamento ou cota única passou de 27 de março para 6 de abril. As demais datas de vencimento continuam as mesmas divulgadas em janeiro, quando o Governo do Estado retomou o calendário antigo, diluindo os vencimentos entre os meses de janeiro e novembro, de acordo com o final de cada placa.