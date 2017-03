Cursos de Ensino a Distância são oferecidos para professores do interior

Destinado a professores do interior do Estado, o curso Educacional Especializado em Altas Habilidade estão com as inscrições abertas até dia 08 de março

Estão abertas as inscrições para o curso Atendimento Educacional Especializado em Altas Habilidades/Superdotação na modalidade Ensino a Distância, promovido pela Secretaria da Educação, Cultura e Esporte. Destinado a professores do interior do Estado, as inscrições deverão ser feitas, somente via internet, por meio do site cirandadaarte.com.br/portal/ até o dia 8 de março. Serão oferecidas 200 vagas. O início das aulas está previsto para o dia 15 de março.

O projeto do curso a distância é resultado da parceria entre o Núcleo de Atividades de Altas/Superdotação e o Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, que visa alcançar o maior número de profissionais da educação das cidades do interior de nosso Estado. “Acreditamos que esta ação pioneira entre os Núcleos de formação em EaD seja o marco para que o atendimento educacional especializado se torne efetivo no sentido de atender a todas as necessidades dos estudantes da rede estadual de ensino”, afirmou Lorena Resende Carvalho, gerente do Ensino Especial da Seduce.

O curso vai orientar os profissionais a identificar e instigar os alunos que têm AH/SD. Muitas vezes esses estudantes são julgados como desinteressados ou mesmo rotulados como hiperativos quando, na verdade, são superdotados e devem ter acesso a uma educação que atenda às suas necessidades. Os alunos Superdotados/Altas Habilidades são os que se destacam em áreas específicas. Pode ser aquele que tem uma aprendizagem mais rápida que os colegas, ou que pensa de forma incomum para resolver problemas, ou que está sempre curioso sobre como e o porquê das coisas, se destaca nas artes, entre outras características. Este aluno pode ter uma ou mais de uma dessas habilidades.