Estudantes são orientados a se alimentar corretamente

Até o fim dessa semana oito unidades educacionais recebem o projeto Horta Escolar, promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), por meio da Gerência do Programa de Alimentação Escolar. A equipe técnica do projeto visitará as escolas e Cmei com a Oficina de Plantio que visa promover o contato direto com a terra, bem como incentivar o consumo de alimentos orgânicos.

O momento é de aprendizado e diversão. Antes do plantio, os alunos participam de uma pequena palestra, ministrada com música e descontração. Na semana passada, o Cmei Jardim Guanabara III recebeu o projeto e a criançada por lá se encantou mais uma vez. “É um momento sempre muito aguardado, principalmente pelas crianças, mas nós, educadores, também gostamos muito do projeto. A equipe da SME canta, conta histórias e fala de uma forma simples e divertida sobre a alimentação saudável”, afirmou a diretora do Cmei, Érica Melhorim.

Atualmente, 213 instituições fazem parte do projeto e possuem hortas, sejam elas em modelos tradicionais com canteiros no chão, ou em pneus reciclados. Desde 2006, Nestor Valverde é apoio técnico e um dos coordenadores do projeto. Junto com uma equipe de profissionais dedicados, ele comemora os bons resultados. “Vemos a resposta de nossas ações na satisfação das crianças em aprender, entender desde o plantio até a colheita, já com as plantas crescidas. Então, é gratificante acompanhar esse processo da terra até o prato”, comentou.

Cronograma

07/03 – 9h – Cmei Sara e Rebeca e 15h – E.M Evangelina Pereira da Costa

08/03 – 9h – Cmei Ciranda e 15h – E.M Marcos Antônio Dias Batista

09/03 – 9h – EM Buena Vista

10/03 – 9h – EM Jarbas Jaime