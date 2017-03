Fica 2017 abre inscrições para mostra de filmes

O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental Fica já está recendo a inscrição de filmes para a edição 2017. Podem participar do festival obras audiovisuais de curta (até 29 minutos), média (de 30 a 69 minutos) e longa-metragem (filmes a partir de 70 minutos), nos gêneros ficção, animação ou documentário, com temática ambiental, produzidas em qualquer parte do mundo.As inscrições vão até o dia 31 de março e são feitas pelo site oficial do festival www.fica.art.br.

Espetáculos em homenagem ao Dia da Mulher

O projeto Mulheres por Mulheres, que comemora o Dia Internacional da Mulher, abre a agenda de março do Teatro Goiânia. A programação do espaço cultural traz espetáculos de teatro, dança, concertos de clássicos, projeto escola e outras atrações. A pauta do teatro começa nos dias 7 e 8/3 (entrada gratuita), com as celebrações ao Dia da Mulher. Serão dois dias de festividades com espetáculos cênicos e de dança, além de música, debates e feira de artesanato que terá como espaço a Vila Cultural, que funciona ao lado do teatro.

Estudantes conhecerão mais sobre o cerrado

O projeto Educação para Inovação será iniciado ainda neste semestre com o objetivo de levar conhecimento sobre ecossistemas do Cerrado e despertar estudantes do ensino fundamental para a importância da preservação ambiental. A atividade é um projeto da Emater que vai ser executado em parceria com a Secretaria da Educação, Cultura e Esporte. A proposta é que, por meio de visitas guiadas na Estação Experimental de Nativas do Cerrado/Emater, em Goiânia, os alunos também possam conhecer mais sobre pesquisas realizadas na área agrícola e fortalecer os laços que unem o meio urbano ao meio rural.

Instituto MRV seleciona projetos sociais com foco em educação para receber patrocínio de R$ 70 mil

O Instituto MRV, organização sem fins lucrativos fundado pela MRV Engenharia, promove de 06 a 22 de março a segunda Chamada Pública para o patrocínio de projetos sociais na área da educação, com foco em esporte, meio ambiente e cultura. Este ano o Instituto usa o mote “Educar para Transformar”, uma vez que todos os projetos apoiados pela instituição devem ter como foco a educação. Projetos desenvolvidos em Goiânia e Aparecida de Goiânia também podem participar da chamada. Basta acessar o site www.institutomrv.com.br entre as 8 horas do dia 06 às 18 horas do dia 22 de março, e preencher o formulário disponível no portal.