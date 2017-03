Online no Teatro Rio Vermelho

Daniela Martins

bazar@tribunadoplanalto.com.br

Sucesso nas telonas com o filme Minha Mãe é uma Peça 2, o ator Paulo Gustavo traz para Goiânia o espetáculo Online nos dias 29, às 21h, e 30, às 20h, no Teatro Rio Vermelho. A peça é uma mistura de dramartugia, stand up, musical, dança e efeitos visuais tão cheia de elementos como é o dia a dia da gente que vive na era da conectividade, das redes sociais e da troca de informações instantânea. E é justamente este o mote da peça: um dia na vida de um homem que – querendo ou não – está o tempo todo online fazendo tantas variadas coisas que acaba por não fazer bem coisa nenhuma.

Ingressos a partir de R$ 50. Compras pelo site: www.compreingressos.com

Cult com irreverência e escracho

Uma experiência teatral baseada na filosofia do grupo Dzi Croquettes, que revolucionou o teatro brasileiro na década de setenta. Sinônimo de vanguarda, os “Dzi” combinavam teatro, música, dança, irreverência e escracho e deixavam sua marca por onde passavam. E inspirados nesse trabalho, bailarinos, cantores e atores fizeram nova montagem do espetáculo musical, que será apresentado neste mês: dias 25, às 21h, e 26 de março, às 20h, no Teatro Sesi.

As características originais, como a irreverência e um espírito artístico indomável, a força e a beleza que existem na arte de contestar com bom humor foram preservadas. No espetáculo, Bruno Gissoni, Filipe Ribeiro e grande elenco mostram um lado desconhecido para o público ao atuar com vestidos, perucas, maquiagem e salto alto. O espetáculo tem autoria, coreografia e direção geral de Ciro Barcelos, integrante da formação original.

Instituto Tecnológico em Aparecida

Nesta terça-feira, dia 7, será inaugurado mais um Instituto Tecnológico de Goiás (Itego), que faz parte da Rede Pública Estadual de Educação Profissional. A nova unidade, a 17ª do Itego no Estado, está instalada no Setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, e oferecerá cursos técnicos e superiores.

Um dos destaques é o curso técnico em Programação de Jogos Digitais, o primeiro a ser oferecido pela Rede. Além deste, serão oferecidos os cursos de Gestão de Negócios, Música, Dança, Confecção. A unidade também abrirá vagas para cursos a distância (EAD) até o final do próximo ano. Mais informações: (62) 3201-5556

Começam inscrições de filmes para o Fica 2017

As inscrições de filmes para a edição deste ano do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) estão abertas até 31 de março. Podem participar obras audiovisuais de curta (até 29 minutos), média (de 30 a 69 minutos) e longa-metragem (a partir de 70 minutos), nos gêneros ficção, animação ou documentário, com temática ambiental, produzidas em qualquer parte do mundo.

Os filmes selecionados para a Mostra Competitiva do Fica 2017 concorrem a R$ 270 mil em prêmios, a maior premiação do gênero na América Latina. O Fica será realizado de 20 a 25 de junho, na cidade de Goiás. Inscrições pelo site: www.fica.art.br

Feira de História em Quadrinhos

Dia 11, às 14h, tem a Gibirama – Feira Goiana de Histórias em Quadrinhos, que irá congregar aficionados por HQs. Autores, colecionadores e lojistas estarão na feira, prontos para vender, comprar e trocar quadrinhos dos mais diversos gêneros. A Gibirama trará lançamentos de HQs e sessões de autógrafos, bate-papo com quadrinistas, praça de alimentação com chopp e hambúrgueres, discotecagem de Alexandre Perini e concurso de cosplay. Evento gratuito, no Mandrake Comic Shop (Av. T-3, nº 2673, na Galeria Pátio do Lago).

Iniciação artística na Cidade Livre

O Ponto de Cultura Cidade Livre abre inscrições para dois cursos de iniciação artística. Coordenado pela arte educadora e atriz Takaiuna Correia, o Curso de Iniciação Teatral chega ao seu oitavo ano de execução. As oficinas serão aos sábados, das 8h às 11h, e são voltadas para adolescentes com mais de 12 anos. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no sábado dia 11 de março, das 8h às 11h.

O primeiro curso de balé do projeto, voltado para crianças e adolescentes, também está com inscrições abertas. O arte-educador, bailarino e ginasta Paulo Henrique, premiado em vários festivais nacionais com destaque no Festival de Dança Joinville, será o responsável pelas turmas que srão divididas por faixa etária. O curso de balé será às terças e quintas, das 14h às 16h. As inscrições serão no mesmo dia. Mais informações pelo e-mail: pablopesr@gmail.com

Atendimento psicológico

O Instituto Olhos da Alma Sã está com vagas abertas para atendimento à comunidade carente na área de saúde mental. O Instituto oferece atendimento de psicologia clínica, com orientação analística, para tratamento de depressão, transtorno de pânico, transtorno bipolar, esquizofrenia, fobias e outros. Mais informações pelo: www.olhosalma.com.br ou pelo telefone 3204.2565.