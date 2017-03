Galeria de Arte Basileu França abre a exposição Nuances nesta quarta

Tuitar no Twitter

A Galeria de Arte Basileu França, em Goiânia, do Instituto em Artes Basileu França, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SED), abre nesta quarta-feira, dia 8, a exposição Nuances, composta por 17 trabalhos de alunos da professora Liliam Rocha, do Curso Técnico de Produção Artística, Desenho e Pintura do Itego em Artes Basileu França. A entrada é franca.

Os expositores Cibele de Sousa Araújo, Edilce Lamb, Edvone M. Santos, Érica Freitas, Hanleto Noleto, Iracema Muniz, José Ferreira Neves, Karin ne Di Angelis, Maria Cecília França de Boni, Maria Glaydes Bertoldo, Maria Helena Coutinho, Mônica Andrade Jorge, Mônica Angélica, Ornélia Ribeiro da Silva, Renato de Lima Reis, Solange da Rocha e Vítor de Queiróz se utilizaram de técnicas refinadas que apresentam grande variação de cores e luzes diferenciadas, evidenciando imagens de natureza morta e paisagens.

A abertura, prevista para as 19 horas, contará com as apresentações de Anne Clárenci, acompanhada pelo violonista Reny Cruvinel, e de Larissa Elias dançando flamenco e ritmos orientais. A exposição estará acessível aos visitantes até o dia 23 deste mês, de segunda a quinta-feira das 9h30 às 11h30 e das 15 às 19 horas.