Restaurante Cidadão inova no cardápio e passa a servir pratos regionais e internacionais

Frango ao molho com açafrão, polenta e tutu de feijão. Pratos típicos da culinária goiana que dão água na boca! E para valorizar essa cultura gastronômica, as unidades do Restaurante Cidadão, programa do Governo de Goiás administrado pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), vão oferecer, uma vez por mês, um cardápio especial. Além da culinária regional brasileira, também haverá também pratos internacionais. A novidade começa a partir da próxima terça-feira, dia 14.

“Esse ano, o Restaurante Cidadão comemora 14 anos. E toda a equipe envolvida no programa procura oferecer sempre o melhor atendimento ao usuário. E com essa iniciativa vamos dar oportunidade de acesso a uma culinária diferenciada”, explica a diretora de Ações Sociais da OVG, Helca Nascimento.

O nutricionista do Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão da OVG, Leandro Rodrigues, afirma que no dia do cardápio especial as unidades serão decoradas de acordo com o tipo de culinária para atrair ainda mais pessoas. “Queremos mostrar a diversidade da culinária brasileira e também de outros países. E vamos começar com a goiana”, destaca. Ele lembra que testes de cardápios são realizados com frequência nas unidades do programa. “O objetivo é avaliar o gosto do usuário para saber se colocamos determinado prato no cardápio que montamos. Recentemente fizemos uma farofa de pequi com milho e foi um sucesso”, exemplifica.

O profissional afirma que o cardápio nas unidades é bem variado, não se repete por um período de 30 dias e bastante saudável. “Evitamos frituras e oferecemos uma boa variedade de saladas”, garante.

Sobre o Programa

A primeira unidade do Restaurante Cidadão foi inaugurada em 2003, na Avenida Goiás, no Centro de Goiânia. Atualmente, são 11 unidades instaladas na capital e interior do Estado e servidas mais de 13 mil refeições por dia. O preço da refeição é R$ 2,00, valor simbólico que beneficia principalmente aposentados, desempregados, trabalhadores do comércio, autônomos e vendedores ambulantes.

Confira as datas e os cardápios especiais:

*Culinária Regional Goiana (14/03) – Frango ao molho de açafrão e milho, polenta com jiló, salada de acelga com abacaxi e tomate, arroz branco e tutu de feijão.

Sobremesa: arroz doce branco ou doce de abóbora.

*Culinária Internacional – Comida Chinesa – (03/04) – Frango Chinês, Repolho à moda, salada de cenoura, acelga e beterraba, arroz colorido, feijão de caldo. Sobremesa: banana caramelada.

*Culinária Internacional – Comida Italiana – (04/05) – Macarrão à Moda Roma, Macarrão à Bolonhesa, Salada de folhas, legumes e frutas, arroz branco e feijão de caldo.

Sobremesa: mousse ou goiabada.

