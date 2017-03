Cmei Oito de Março celebra aniversário de 32 anos e Dia da Mulher

Instituição foi Inaugurada para homenagear as mulheres trabalhadoras que necessitavam de um lugar para deixar os seus filhos

Daniela Rezende e Lívia Máximo

Há 32 anos começava em Goiânia, no dia oito de março, data comemorativa do Dia Internacional da Mulher, o atendimento de uma unidade de Educação Infantil, cujo nome faz alusão ao tema. O Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Oito de Março foi inaugurado na época para homenagear as mulheres trabalhadoras que necessitavam de um lugar para deixar os seus filhos.

Para celebrar essa história de atendimento à população goianiense, na última semana, no dia 8 de março, a unidade educacional, que fica localizada na Praça Cívica, região central da Capital, comemorou seu aniversário aliado ao Dia Internacional da Mulher. Com a presença de crianças, servidores e famílias, o evento foi animado ao som do cantor goiano Marcelo Barra.

“Naquela época uma instituição estadual de assistencialismo. Depois, com a reforma, passou a ser um Cmei da Prefeitura de Goiânia. Colhemos muitas experiências boas, o que nos faz comemorar a data tão importante para nós e para o Cmei também”, relata a diretora Polyana Neto Leal.

Professora na instituição há 15 anos, Maria da Graça de Araújo, pontua sobre a satisfação em fazer parte da história do Cmei Oito de Março. “É um espaço que faz muito bem para as crianças e ajuda muitas famílias, mães. É um prazer poder ajudar a cuidar. Fico muito feliz por isso e grata pela confiança que elas depositam nos profissionais, pois elas deixam aqui conosco seus maiores tesouros e nós cuidamos com muito carinho”, declara.

Geovana Rocha, mãe do Noah Rocha, 2 anos, tem muita gratidão pelo atendimento no Cmei. “Fico muito feliz e tranquila ao deixar meu filho aqui. A instituição no geral é muito boa, sempre nos dá um retorno bom. As professoras dele, especificamente, são segundas mães, elas cumprem o meu papel na minha ausência e eu sei que ele gosta muito, chega em casa com novos aprendizados e isso é muito importante para o crescimento dele”, ressalta.

Instituição

Atualmente, a instituição possui 43 profissionais, que prestam atendimento a 150 crianças, com idade de 6 meses a 5 anos e 11 meses. Divididos em sete agrupamentos, os alunos integram projetos políticos pedagógicos desenvolvidos na unidade e pela Prefeitura. O espaço físico conta com três pátios (um com pomar e árvores frutíferas), dois parquinhos cobertos, biblioteca, refeitório, salas de aula e berçário, além do espaço da horta.