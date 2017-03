Cristóvão adota medidas de austeridade

Seguindo a linha de austeridade e prudência, prefeito determinou imediato corte de gratificações e cargos comissionados

O prefeito de Luziânia, Cristóvão Tormin (PSD), inicia seu segundo mandato (2017/2020) com medidas amargas, mas necessárias, de austeridade, focado em entregar obras e benefícios para a população. As novas determinações do prefeito visam buscar melhorias para o município.

“Crise se vence com muita responsabilidade e trabalho”, justifica Cristóvão, ao complementar que seu salário e o de seus secretários vão permanecer com o corte de 20%, como já vinha acontecendo desde o primeiro mandato – o projeto de redução do salário foi aprovado pela Câmara Municipal.

O prefeito afirma que espera a compreensão de todos, especialmente dos atingidos pelas medidas de contenção das despesas. “Os recursos economizados vão retornar aos cofres da administração pública para investimentos em obras e outras despesas”, ressalta Cristóvão.

Seguindo a linha de austeridade e prudência, o prefeito nomeou secretários apenas para metade das secretarias já existentes e determinou corte de gratificações e cargos comissionados.

Cristõvão destaca que, especialmente em tempos de crise econômica, o poder público precisa dar o bom exemplo. “Temos que dar o exemplo neste momento tão difícil pelo qual atravessa o Brasil. E com toda a economia que estamos promovendo, vamos realizar mais obras que atendam a coletividade, principalmente os mais carentes”, diz.

O prefeito lembra que em seu primeiro governo realizou inúmeras obras, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas, a Escola de Tempo Integral (a primeira da Região), novas salas de aulas, asfalto, iluminação pública e vários passeios públicos.

Apesar da crise que o país atravessa, Luziânia é um exemplo a ser seguido por outros municípios do País.

Conforme o prefeito, com criatividade e empenho as obras estão sendo realizadas em benefício de toda a população. A saúde pública do município teve avanços significativos no primeiro governo Cristóvão e as melhorias estão por toda a cidade, como, por exemplo, reforma e ampliação das cinco unidades básicas de saúde já existentes, aumento das equipes médicas, valorização dos profissionais e a promoção do atendimento público de saúde mais humanizado.

Salários em dia e obras na rua

Diferentemente da maioria dos municípios do Estado, Luziânia segue na contramão da crise que está afetando o País. Assim, por meio de uma administração eficiente, o prefeito Cristóvão Tormin inicia seu mandato com as contas do município equilibradas.

Os reflexos das primeiras medidas de contenção de despesas estão surtindo efeitos positivos e o governo (primeiro e segundo mandatos) está conseguindo pagar antecipadamente os salários dos servidores, enquanto em muitas cidades os salários estão atrasados e em outras os administradores estão pagando de forma parcelada.

Assim como nos quatro anos da gestão anterior, os servidores da Prefeitura de Luziânia tiveram seus salários de janeiro depositados no dia 26, antes de encerrar o mês. Esse será o 49º mês consecutivo em que os salários dos servidores são pagos antecipadamente por determinação do prefeito. O pagamento dos salários de forma adiantada representa uma confiabilidade aos servidores municipais que poderão honrar seus compromissos financeiros em dia, e também se traduz numa importante receita que potencializa e fomenta a economia da cidade.

“O ano só começa depois do carnaval” é um dito popular que não tem vez em Luziânia. Em pleno mês de janeiro, ao iniciar sua segunda gestão, o prefeito Cristóvão já determinou o asfaltamento de várias ruas do Jardim Sion, somando mais de 1.200 metros de asfalto.

Segundo o morador José Divino, da quadra 23, há 20 anos na localidade, o asfalto era uma obra muito esperada, pois representa o fim da poeira e do barro que trazia desconforto aos moradores.

“Muitos prefeitos já prometeram esse asfalto, mas só essa gestão está cumprindo com a palavra” observa o morador.