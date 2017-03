Estudantes visitam a Vila Ambiental e Zoológico

Escolas e centros municipais de Educação Infantil (Cmei) podem solicitar agendamento para visitas ao Zoológico e à Vila Ambiental. Os locais oferecem palestras educativas, teatros e trilhas monitoradas que abordam temática ambiental e qualidade de vida.

A Vila recebe no máximo 80 educandos por período e o agendamento pode ser solicitado pelo telefone 3524-4606. No Zoológico, o agendamento é para no máximo 300 educandos por período e o telefone de contato é 3524-2391.

De acordo com a apoio técnico-pedagógico da Gerência de Projetos Educacionais da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), Alesandra de Paula, os locais atraem e divertem muito as crianças. “Todos os anos, vários e vários alunos visitam a Vila e Zoo e são experiências muito enriquecedoras, eles aprendem de forma diferenciada, lúdica e em contato direto com a natureza e animais”, afirmou.

Para este ano, Alesandra diz que tem uma novidade: “Todos os educandos das escolas municipais que fizerem visitas pedagógicas nestes dois projetos nos meses de março e abril, receberão exemplares do gibi Aprender é legal! Histórias de Aycha e Lipe”, elaborado e produzido pela SME”, concluiu.

