Fronteira e BIS promovem mostra conjunta de cinema

Daniela Martins – bazar@tribunadoplanalto.com.br

De 16 e 25 de março, Goiânia se transforma na capital mundial dos filmes documentários, experimentais e sonoros produzidos nas mais diversas partes do planeta. Neste período, serão realizadas conjuntamente a terceira edição do Festival Internacional do Filme Documentário e Experimental (Fronteira) e a primeira da Bienal Internacional do Cinema Sonoro (BIS).

Nestes dez dias, as atividades e mostras serão promovidas nas duas salas do Cine Ritz (Rua 8, Centro), no Cine Cultura (Centro Cultural Marieta Telles Machado) e no Centro Cultural da UFG (Praça Universitária). A entrada no dia da abertura é gratuita e será apresentado, em primeiríssima mão, o mais novo filme da cineasta norte-americana Abigail Child. Confira a programação nos sites das mostras – Fronteira: www.fronteirafestival.com e BIS: www.bis.art.br.

Pró-Esporte está inscrições abertas

O programa Pró-Esporte está com inscrições abertas até o próximo dia 27. Para participar, o interessado (atleta, clube, associação ou federação) deve acessar o site da Seduce (www.seduce.go.gov.br/proesporte), preencher o formulário e apresentar detalhes do projeto.

O programa beneficia iniciativas que incentivam a prática esportiva, seja individual ou coletiva, em qualquer modalidade. O incentivo pode ser utilizado para cobrir gastos com alimentação, educação, saúde, inscrições em competições esportivas, transporte e aquisição de materiais esportivos.

Paulo Betti em Autobiografia Autorizada

O espetáculo Autobiografia Autorizada, de Paulo Betti, chega ao palco do Teatro Madre Esperança Garrido, dias 25 e 26 de março. A sessão de sábado será acompanhada de bate-papo entre o ator Paulo Betti e o público, mediado por Expedito Araújo, curador do projeto Vivo EnCena. A peça, escrita e protagonizada por Paulo Betti, dirigida por ele e por Rafael Ponzi, marca a comemoração dos 40 anos de carreira do ator.

Com humor, poesia e dor, Paulo mergulha na vida de seus pais e avós e emerge com uma peça edificante que reafirma a importância do ensino público e do trabalho social para a valorização do ser humano. O espetáculo também é inspirado nos artigos semanais redigidos por quase trinta anos para o Jornal Cruzeiro do Sul, de Sorocaba, onde foi criado e nos textos escritos em grandes blocos durante a adolescência.

Eduardo Sterblitch, de Amor & Sexo, no Teatro Sesi

O stand up Eduardo Sterblitch não tem um talkshow será apresentado dia 17, às 20h, no Teatro Sesi. O humorista, que está em turnê pelo país, traz para a capital uma apresentação irreverente e divertida. O roteiro do espetáculo se adapta a cada lugar, fazendo com que o personagem principal da noite seja a cidade e suas peculiaridades, representadas na plateia ali presente. Uma ‘superbanda’, formada tão somente por Eduardo Capello, confere aspecto midiático ao talk show de Eduardo Sterblitch. O humorista já participou de várias peças teatrais até ser convidado para integrar a equipe do Pânico (Rede TV/Rede Bandeirantes). Atualmente ele participa da temporada de Amor & Sexo (Rede Globo).

Palestra aborda as vantagens presentes na adversidade

O consultor Anderson Olimpio ministra a palestra As Vantagens da Adversidade – Crescendo com os Desafios na terça-feira, 14, às 19h, no auditório da Fecomércio-GO (Av. 136, 1084, Setor Marista). Promovido pelo Sindicato do Comércio Atacadista no Estado de Goiás (Sinat-GO), o evento irá abordar temas como neurociência, neuroaprendizagem, inteligência emocional, quociente de adversidade e a força do pensamento positivo.

Anderson é coach com mais de 15 anos de experiência em Business Process Management, Liderança, Performance Organizacional e Desenvolvimento Humano. Inscrições pelo www.sinat.com.br. A entrada é um pacote de bolacha/biscoito, que será doado para o Centro de Valorização da Mulher (CEVAM). Informações 3281-2033.