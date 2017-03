Os cinco anos de gestão inteligente

Virou clichê dizer como o tempo passou rápido. A facilidade da comunicação, a avalanche de informações e o emprego da tecnologia nos permitem cumprir diversas tarefas ao mesmo tempo, tornando nosso trabalho muito mais produtivo. Para nós, que trabalhamos para transformar uma unidade hospitalar, os dias passam em altíssima velocidade. Podemos, inclusive, brincar de Juscelino Kubitschek. Dizer, sem medo, que foram 50 anos em 5.

Completamos um quinquênio de gestão inteligente no Hospital Alberto Rassi. Empregar uma gestão moderna, com os princípios da eficiência e economicidade em uma unidade com mais de 50 anos de funcionamento foi um grande desafio, mas, aceito com toda a coragem pela equipe do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech). Enfrentamos resistências, é claro. Foi preciso mostrar diuturnamente que estávamos ali para trabalharmos juntos, em prol de um HGG melhor para o Sistema Único de Saúde, o SUS.

Hoje, temos uma unidade reestruturada, com novos serviços, mais produtiva e com qualidade nível 2 certificada pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Lembrando que o HGG foi o primeiro hospital já em funcionamento a ter sua gestão transferida para uma organização social, e que, este foi pioneiro no setor público ao conquistar o selo de certificação hospitalar. Sem dúvidas, abrimos as portas para um caminho sem volta, o da qualidade na saúde pública.

Em 2016, consolidamos esta gestão e superamos mais uma vez em produtividade, sem perder a qualidade. O Ambulatório provou que é o maior centro de especialidades de Goiás, realizando 130.225 consultas, o que representa um aumento de 23% comparado ao ano anterior. Superamos a média histórica de cirurgias, batendo o recorde nos últimos cinco anos, com 5.391 cirurgias. Além das internações, que também aumentou em 23%. E ainda, abrimos uma ala especial de Cuidados Paliativos.

Queremos ir muito além de números e indicadores. Afinal, cuidamos de pessoas, com nome, sobrenome e principalmente, história de vida. É por isso que investimos em projetos especiais para levar mais amor e harmonia ao ambiente hospitalar. São iniciativas que oferecem música, arte, literatura e comédia para aqueles que lutam diariamente em favor da vida, tornando nosso atendimento ainda mais humanizado.

Temos muito a agradecer ao Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, por todo o apoio e por acreditar em nosso trabalho. Além de agradecer toda a equipe do HGG, que supera a cada dia seus próprios limites. Quem venham os novos desafios, pois é isso que nos move.

José Cláudio Romero, diretor geral do Hospital Alberto Rassi e coordenador executivo do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech)