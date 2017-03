Prova Brasil será aplicada para mais estudantes

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), do qual faz parte a Prova Brasil, será ampliado neste ano e passará a avaliar o Ensino Médio de forma censitária. Isso significa que todos os alunos do 3º ano da etapa, de escolas públicas e privadas, deverão fazer o exame, ainda sem data definida. Com a ampliação do Saeb, a edição de 2017 será a maior da história do sistema, com previsão de mais de 7 milhões de estudantes, 2,3 milhões deles no Ensino Médio. Até então, a avaliação das últimas séries da Educação Básica era feita por amostragem, o que não permitia o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para cada instituição.

Concurso de Redação dos Correios: incrições até dia 17

Estão abertas, até o dia 17 de março, as inscrições para o 46° Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado no Brasil pelos Correios. O concurso é promovido em todo o mundo pela União Postal Universal (UPU) – entidade que reúne os operadores postais de 191 países – com o objetivo de incentivar crianças e adolescentes a expressarem a criatividade e aprimorarem seus conhecimentos lingüísticos. O tema dessa edição é: “Imagine que você é um(a) assessor(a) do novo secretário-geral da ONU – Qual é o problema mundial que você o ajudaria a resolver em primeiro lugar e de que forma você o aconselharia para isso?”. O regulamento completo do Concurso Internacional de Redação de Cartas está disponível no site dos Correios, no endereço http://www.correios.com.br/sobre-correios/sustentabilidade/vertente-social/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas.

Escola de Governo Henrique Santillo é nota 4 no Enade

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da Escola de Governo Henrique Santillo obteve nota 4, em uma escala de 1 a 5, no Conceito Enade. O conceito foi divulgado na última quarta-feira, dia 8, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O curso foi desenvolvido em uma parceria entre a Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás (Segplan) e a Universidade Estadual de Goiás (UEG). Foi avaliado em 2105, junto com os bacharéis das áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e áreas afins e os Eixos Tecnológicos em Gestão e Negócios, Apoio Escolar, Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e Design.

295 vagas estão abertas para Especialização em Letramento Informacional direcionada a professores

Professores podem se inscrever no curso de Especialização em Letramento Informacional: educação para a informação até o próximo dia 19 de março. São disponibilizadas 295 vagas, distribuídas em oito polos, nas cidades goianas de Alexânia, Aparecida de Goiânia, Catalão, Cezarina, Goiás, Mineiros, Posse e Uruana. A especialização é ofertada pela Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Universidade Aberta do Brasil e conta com carga horária de 400 horas, incluso o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Confira mais detalhes no site http://celi.fic.ufg.br/n/95171-edital-do-especializacao-em-letramento-informacional-e-publicado.