Sai a lista de inscrições habilitadas para sorteio das casas do Governo de Goiás

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) divulgou nesta quarta-feira, dia 15, a relação dos inscritos habilitados para o sorteio das 1.455 moradias nos residenciais Nelson Mandela (1.131 apartamentos) e Jardins do Cerrado 10 (324 casas sobrepostas), em Goiânia. De um total de 71.923, foram habilitadas para o sorteio 63.627.

Foram consideradas inabilitadas 8.296 inscrições por não se enquadrarem nas regras estipuladas no edital. Os motivos principais da inabilitação foram renda familiar superior a R$ 1.800,00, recebimento de benefícios em programas habitacionais da União, Estado ou município e possuir outro imóvel.

Concorrem ao sorteio 43 famílias com casos de microcefalia, 3.228 portadores de deficiência física e 4.137 idosos. O sorteio das 1.455 moradias será realizado pela Agehab no dia 24 próximo, com acompanhamento do Ministério Público Federal.

Nelson Mandela

O Residencial Nelson Mandela fica no Setor Vera Cruz, Região Oeste de Goiânia. A primeira etapa, com 1.616 apartamentos, está sendo construída com recursos do Cheque Mais Moradia, do Governo de Goiás, no valor de mais de R$ 24 milhões, em parceria com a Caixa (FAR) e o município. As unidades estão divididas em blocos de quatro andares com 16 apartamentos por bloco, quatro por andar.

Os apartamentos contam com 42,9m², divididos em dois quartos, com sala, cozinha, área de serviço e banheiro. A seleção para 30% destes apartamentos já foi realizada pela Prefeitura de Goiânia dentro da cota do município.

Jardins do Cerrado 10 – Fase 6

Os 1.080 apartamentos da etapa 10 do Jardins do Cerrado, Região Oeste de Goiânia, contam com contrapartida de R$ 16 milhões e 200 mil do Governo de Goiás, por meio da Agehab, com o Cheque Mais Moradia. O Estado de Goiás participa com contrapartida de R$ 15 mil por unidade habitacional nesta etapa do empreendimento e é responsável pela inscrição de 30% das unidades habitacionais (324 apartamentos). O recurso federal investido no empreendimento é de R$ 64 milhões do FAR.

