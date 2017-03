Estudantes goianos participam do Campeonato Nacional de Robótica

Tuitar no Twitter

Nove estudantes do Colégio da Polícia Militar de Goiás – Ayrton Senna participam, em Brasília, nesta sexta-feira, 17/3, até o domingo, do Torneio Nacional de Robótica First Lego League 2017.

O certame é organizado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) e tem a participação de 9 a 16 anos de escolas públicas e particulares. A competição e outras atividades do programa, que inclui palestras sobre robótica e serão realizadas no Sesi Taguatinga, em evento aberto ao público.

Setenta e quatro equipes vão enfrentar o desafio de encontrar soluções inovadoras para problemas sociais, eustões industriais e até de melhoria na relação entre as pessoas e os animais.

O objetivo é estimular estudantes a conhecer de perto os robôs, aprender a montá-los e a desenvolver alternativas de uso desses aparelhos para solucionar problemas atuais da sociedade. O concurso abre oportunidade para que os alunos tenham contato com a tecnologia e sejam desafiados a utilizá-la em diversas atividades, ainda que comuns, para melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Como o uso de robôs tem crescido muito na indústria, na medicina e em outras atividades, esse contato inicial torna-se estratégico para estimular a capacitação dos futuros profissionais para atuar o mercado de trabalho. Eles aprendem também a agir em equipe na busca de soluções criativas.

O professor Adriano Fonseca e a professora Maria de Lourdes Cavalcante Parreira acompanham os nove concorrentes goianos. São dois alunos do 2º ano do Ensino Médio – Amandha Rocha e Rafael Andrade – e sete do 3º ano: Carol Leão, Carlos de Souza, Emilly Sabrine, Heitor Martins, Lorrayne Caldeira, Rafaela Goulart e Taynara Lopes.

Os vitoriosos nesse certame vão participar de Torneio Internacional de Robótica, que visa a programar robôs autônomos com a tecnologia Lego Mindstorms.