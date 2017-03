Inscrições para o Goiás Enem 2017 estão abertas

Projeto pretende atender cerca de 4.500 alunos este ano. Aulas preparatórias terão início no próximo dia 27

Alunos do 3º ano do Ensino Médio e da 3ª etapa da Educação de Jovens e Adultos da rede pública estadual já podem se inscrever no projeto Goiás Enem, criado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce). O objetivo do projeto é reforçar ainda mais a formação dos estudantes e contribuir para que os jovens alcancem um bom desempenho nas avaliações do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

As inscrições podem ser feitas pelo link www.seduc.go.gov.br/goiasenem até o próximo dia 20, quando a escolha dos estudantes será feita por sorteio. O resultado dos contemplados será divulgado no site da Seduce no dia 21.

As aulas têm início no dia 27 de março e terminam no dia 8 de dezembro. Este ano, o curso preparatório é realizado em 19 polos de 15 municípios: Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goianésia, Jaraguá, Ceres, Goiânia, Trindade, Inhumas, Itumbiara, Novo Gama, Rio Verde, Santa Helena, Quirinópolis e São Luís dos Montes Belos. Na Capital foram instalados três polos. Já em Trindade e Rio Verde, dois. Nos demais, apenas um.

Participam desta edição 53 professores e 12 coordenadores. No dia 25 de março, todos eles estarão reunidos em uma oficina de capacitação que será realizada no Condomínio das Superintendências, em Goiânia. O Goiás Enem é promovido pela Superintendência de Ensino Médio em parceria com a Superintendência Executiva de Educação.

Beneficiados

A coordenadora geral do Goiás Enem, Siloá de Brito Soares e Silva, conta que no ano passado foram atendidos cerca de 4 mil alunos em 16 polos. “Os resultados foram excelentes, pois tivemos mais de 300 ingressantes nas universidades públicas e uma média de 600 ingressos em instituições de ensino particulares por meio do Programa Universidade para Todos (ProUni)”, reforça.

Em 2017, a meta do projeto é beneficiar cerca de 4.500 alunos de todas as partes do Estado. Além das quatro áreas de conhecimento exigidas no Enem, os estudantes também contarão com aulas preparatórias de inglês. Outras informações pelo telefone (62) 3201.3205.

Confira a relação dos municípios, polos disponíveis, número de vagas , dias e horários das aulas:

Águas Lindas

Local: Faculdade Mauá

Endereço: QC 8, s/nº, Lotes 7 a 16, Mansões Village

Número de vagas: 200

Aulas aos sábados, das 8h ás 12h20

Anápolis

Local: Faculdade Fibra

Endereço: BR-060/153, Km 97, nº 3400, Bairro São João

Número de vagas: 350

Aulas às sextas, das 14h às 18h30

Aparecida de Goiânia

Local: Faculdade Unifan

Endereço: Av. Bela Vista, nº 26, Jardim das Esmeraldas Número de vagas: 400

Aulas às quartas-feiras, das 15h às 19h20

Goianésia

Local: Colégio Estadual Jalles Machado

Endereço: Rua 14, nº 308, Centro

Número de vagas: 200

Aulas às quartas-feiras, das 18h30 às 23h

Jaraguá

Local: Palácio da Educação

Endereço: Praça Cel. Rodrigues Suzano, Centro

Número de vagas: 150

Aulas aos sábados, das 7h às 11h45

Ceres

Local: Auditório da UEG

Endereço: Rua 24, s/nº, Centro

Número de vagas: 150

Aulas aos sábados, das 7h às 11h45

Goiânia

Polo I: Auditório das Superintendências de Ensino Fundamental e Médio

Endereço: Av. Santos Dumont, Qd. 7, Lt. 10, Setor Vila Nova

Número de vagas: 200

Aulas aos sábados, das 14h às 18h30

Polo II: Auditório do Núcleo de Tecnologia (NTE)

Endereço: Rua 201, nº 340, Setor Vila Nova

Número de vagas: 100

Aulas aos sábados, das 14h às 18h30

Polo III: Senai

Endereço: Rua Lázaro Costa, nº 348, Vila Canaã

Número de vagas: 180

Aulas às segundas-feiras, das 14h30 às 19h30

Trindade

Polo I: SRE Trindade

Endereço: Rua Cel. Anacleto, nº 790, Centro

Número de vagas: 100

Aulas às quintas-feiras, das 15h às 19h30

Polo II: Colégio Estadual Castelo Branco

Endereço: Rua Aleixo Antônio Alves, nº 397, Setor Oeste

Número de vagas: 150

Aulas às quintas-feiras, das 15h às 19h30

Inhumas

Endereço: Rua João Jorge Sayum, s/nº, Vila Lucimar

Número de vagas: 200

Aulas às terças-feiras, das 15h às 19h30

Itumbiara

Polo I e II: Instituto Francisco de Assis

Endereço: Rua Padre Félix, nº 208, Centro

Número de vagas: 150 em cada polo

Aulas aos sábados, das 8 às 12h15/14h às 18h30

Novo Gama

Polo: Faculdade Anhanguera

Endereço: Parque Rio, lotes 1 a 3, Valparaíso de Goiás

Número de vagas: 300

Aulas aos sábados, das 8h às 12h20

Rio Verde

Polo I: Universidade de Rio Verde

Endereço: Prédio Centro de Negócios (Rua Senador Martins Borges, nº 269, Centro)

Número de vagas: 150

Aulas aos sábados, das 8h às 12h20

Polo II: Faculdade Objetivo

Endereço: Rua 12 de Outubro, nº 40, Setor Jardim Adriana

Número de vagas: 150

Aulas aos sábados, das 8h às 12h20

Santa Helena

Local: Centro de Treinamento Dom Dami

Endereço: Rua José Francisco Rodrigues

Bairro: Vila Lucilene

Vagas: 100

Aulas aos sábados, das 8h às 12h20

Quirinópolis

Local: Auditório da Prefeitura Municipal

Endereço: Praça dos Três Poderes, nº 88, Centro

Vagas: 100

Aulas aos sábados, das 8h às 12h20

São Luís de Montes Belos

Polo: Colégio Estadual Pres. Costa e Silva

Endereço: Rua Rio Claro, nº 1127, Centro

Número de vagas: média 180

Aulas aos sábados, das 8h às 12h20

