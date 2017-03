Empreendedorismo feminino em pauta

Daniela Martins – bazar@tribunadoplanalto.com.br

A jornalista Cristiana Lôbo, da GloboNews, e Andréa Álvares, vice-presidente de marketing da Natura, falam dos temas Mulheres de Sucesso e Igualdade de Gênero: Conquistas e Desafios, respectivamente, no Circuito de Palestras promovido pelo Sebrae. Esta primeira edição de 2017 será realizada no dia 22, a partir das 17h, no Centro de Convenções de Goiânia. O evento é gratuito (pede-se a doação de itens de higiene e beleza, que vão para o Cevam). Inscrições: www.sebraego.com.br ou pelo fone 0800 570 0800

Reencontro de Elba, Alceu e Geraldo Azevedo, 20 anos depois, no Jaó

Cruzando os caminhos em colaborações pontuais desde o final dos anos 1960, alguns dos principais representantes da nordestinidade na música brasileira registraram em 1996 essa afinidade eletiva. Para comemorar as duas décadas desse grande encontro, Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo voltaram a reunir-se e esse show chega aos palcos do Jaó Music Hall no dia 8 de abril. É o lançamento do DVD O Grande Encontro 20 anos.

O primeiro O grande encontro foi um show em duo de Zé e Geraldo. Elba e Alceu assistiram ao espetáculo no Rio e resolveram ampliar a função para o formato de quarteto. A junção vendeu mais de 1 milhão de cópias, comprovando a potência inventiva e a empatia inabalável de canções que estouraram nas paradas nacionais entre os anos 1970 e os 1980. É hora de curtir esses sucesso no palco. Ingressos a partir de R$ 120 no site: www.bilheteriarapida.com.br.

Ex-executivo da Disney faz palestra em Goiânia

A primeira edição da Vitrine do Conhecimento 2017, promovida pelo Shopping Flamboyant, será dia 29 próximo, com o Phd Claudemir de Oliveira, ex-executivo da Disney, que abordará a psicologia positiva. Os ingressos para sua palestra, A Arte de Materializar Sementes de Sonhos, já podem ser adquiridos no piso 1 do Shopping a partir da doação de um livro em bom estado de conservação. As vagas são limitadas.

Flamboyant In Concert 2017 começa com Titãs e Negra Li

Na terça, 28, tem início a temporada 2017 do Flamboyant In Concert com show exclusivo de Titãs e Negra Li, às 19h30, no Deck Sul I. Os ingressos podem ser trocados por notas ficais de compras no Shopping. Mais informações no site do shopping.

Coletânea com humor e ficção

O escritor goiano Bariani Ortencio lançou, semana passada no Palácio das Esmeraldas, a sua coletânea formada por quatro livros, com as presenças do governador Marconi Perillo, artistas e escritores. A coletânea é composta por O crime do mordomo e outros crimes… de humor, Chão bruto, Conversando com os mitos do folclore brasileiro, e Ficção longa de Bariani Ortencio.

Múltiplas artes na Vila Cora Coralina

Com a proposta de agregar diferentes formas de arte, o festival Go Art será realizado dias 1º, 6, 7, 8 e 9 abril, na Vila Cultural Cora Coralina. Tatuadores de várias partes do país participam do maior evento de tatuagem de Goiás, que terá exposição fotográfica e de body suit, cinema, grafite, gastronomia, exposições e palestras. Entre as atrações musicais estão BNegão e João Gordo (foto), além das bandas goianas Carne Doce e Violins, estes últimos abrem o Go Art com shows dia 1º, 20h30, no Teatro Goiânia.

Novidade gastronômica

A partir desta semana, a avenida Ricardo Paranhos ganha mais uma alternativa gastronômica inovadora. Nova marca da República da Saúde, a Flow segue a tendência do ‘Fresh Food’, comida rápida e saudável, com comodidade para quem tem mais pressa e não quer se alimentar em fast-foods. O local terá no cardápio itens como açaí, saladas, sanduíches, tapiocas e sucos. O preço varia de R$ 10 a R$ 20. Atendimento todos os dias, das 8 às 22 horas.