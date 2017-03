Goiás terá mais dez Colégios da Polícia Militar em 2018

O Estado de Goiás em 2018 terá mais dez Colégios da Polícia Militar, totalizando 45 instituições sob a responsabilidade da corporação. As unidades estão em fase de implantação em municípios localizados em diferentes regiões: Águas Lindas de Goiás, Goianápolis, Itapuranga, Luziânia, Mineiros, Pontalina, Santa Helena de Goiás, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia e Vianópolis. O modelo de ensino foi se expandindo gradativamente a partir de 2013, quando haviam apenas seis unidades em todo o estado. Atualmente, cerca de 40 mil estudantes cursam a segunda fase do ensino fundamental e o ensino médio nas 35 unidades geridas pela PM.

Espaço Cultural da UEG inicia as atividades 2017

O Espaço Cultural da Universidade Estadual de Goiás (UEG), em Anápolis, iniciou as atividades 2017 com as aulas do Núcleo de Estudos em Música Popular Brasileira. Vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis, o programa atende a 70 alunos dos cursos de violão popular, teoria musical, harmonia e fundamentos da improvisação. O espaço oferecerá ainda os projetos Canta Coral da UEG, Férias Folclóricas Brasileirinho e a Exposição Trajes – Patrimônio Imaterial Brasileiro além de quatro cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec): curso básico de fotografia, entre outros.

Prefeitura convoca mais de 600 profissionais

A Prefeitura de Goiânia, por determinação do prefeito Iris Rezende, divulgou no dia 16 de março, o Edital nº 01/2017 para a convocação dos aprovados no Concurso Público Edital nº 01/2016, da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME). No primeiro chamamento, são convocados 660 profissionais, sendo 60 pedagogos, 400 auxiliares de atividades educativas, 150 agentes de apoio educacional e 50 assistentes administrativos educacionais. Os convocados têm o prazo de 30 dias, contatos a partir da data de publicação do edital no Diário Oficial do Município, para a posse no cargo público.

Inscrições para Olimpíada Brasileira de Matemática seguem abertas até dia 31de março

A 13ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) está com inscrições abertas e a participação deve ser assegurada pelas instituições de ensino, até o dia 31 de março, por meio do endereço eletrônico http://www.obmep.org.br. Podem participar estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de escolas públicas e, a partir deste ano, também de particulares. A premiação será separada para as escolas públicas e privadas.