“Play” nos Jogos Educacionais

Abertura oficial reúne mais de dois mil alunos em solenidade com condução da tocha e acendimento da pira olímpica

Lívia Máximo

A manhã da última sexta-feira, 17, foi marcada pela solenidade de abertura oficial dos XXV Jogos Educacionais da Secretaria Municipal de Educação (SME). O evento, realizado no Sesc Faiçalville, contou com a presença do prefeito Iris Rezende, do secretário de Educação e Esporte, Marcelo Costa; além de dois mil alunos e servidores da rede municipal.

Com o desfile das delegações representando as unidades educacionais presentes no evento, condução da tocha olímpica e acendimento da pira, os jogos foram abertos pelo Prefeito. “Gostaria de manifestar minha emoção pelo que vi aqui nesta manhã. O esporte une as pessoas em um espírito de solidariedade e o Brasil inteiro precisava ver as nossas crianças tão envolvidas assim. Tudo isso se sustenta no trabalho e dedicação dos professores. Parabéns a todos!”, ressaltou o Iris Rezende.

O secretário Marcelo Costa pontuou a importância do esporte aliado à Educação como uma parceria positiva na formação integral dos alunos. “No esporte aprendemos a conviver, respeitar uns aos outros, socializamos e fazemos amigos para o resto da vida. A Prefeitura tem no esporte mais uma ferramenta, um instrumento, para construir bons cidadãos, e é isso que estamos plantando como semente, para futuramente termos uma cidade melhor”, afirmou.

Quem ascendeu a pira olímpica foi a aluna da Escola Municipal Pedro Xavier Teixeira, Ana Luiza Souza, 13 anos. Emocionada, ela contou que é apaixonada por esporte e já coleciona muitas medalhas dos Jogos Educacionais. “Eu estudo na escola há oito anos e sempre participo dos jogos. Gosto muito de futsal. Me senti honrada em representar todas as escolas neste momento importante para nós”, declarou.

Professora de Educação Física há 25 anos na Escola Municipal Brice Francisco Cordeiro, localizada na Vila Itatiaia III, a professora de Educação Física, Simone Bolivar, considera que o esporte oferece ensinamentos para a vida. “A vida é um jogo onde a gente ganha e perde. E precisamos saber lidar com isso com muito respeito uns aos outros. O esporte ensina o respeito, e é preciso aprender desde criança que nem sempre ganhamos. Então, é uma formação completa para as crianças e adolescentes”, pontuou.

Acompanhando os alunos da Escola Municipal Em Tempo Integral Professora Silene de Andrade, no setor Aruanã II, a diretora Luzimar de Jesus parabenizou o prefeito Iris Rezende pela atenção dada ao esporte na rede municipal. “Foi um evento lindo! A Prefeitura está de parabéns pela organização da abertura e vamos para mais um ano de jogos. Os alunos gostam muito, realmente se envolvem e temos bons resultados na escola, ele ficam mais sociáveis, aprendem a gostar das modalidades e ainda se divertem bastante”, comentou.

Jogos Educacionais 2017

No primeiro semestre, serão disputados campeonatos de atletismo, festival de atletismo mirim, tênis de mesa, trilhas educacionais e xadrez. Já no segundo semestre, a participação dos alunos será em queimada, maratoninha, futsal, futebol society, basquete, voleibol e handebol. De acordo com Agnaldo Lourenço, gerente de Iniciação Esportiva, Esporte Educacional e Rendimento da SME, as modalidades seguem cronograma de agendamento. “A expectativa é atender mais de 25 mil educandos”, concluiu.