Vecci pede mudanças na Reforma da Previdência

O deputado federal Giuseppe Vecci (PSDB) apresentou na última semana uma emenda ao texto original da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287, que trata da Reforma da Previdência. O parlamentar, que também é titular da Comissão Especial que analisa o estágio atual da proposta, pede que sejam alterados os pontos que discorrem sobre as regras de transição. Para o goiano, o texto original é severo e traz prejuízos ao trabalhador. A proposta patenteada pelo tucano sugere que seja levado em conta não somente a idade mas também o tempo de contribuição acumulado, de maneira proporcional à participação do segurado para o custeio do sistema. Na proposta original, o governo propõe que homens a partir de 50 anos e mulheres com 45 anos ou mais serão enquadrados em normas mais suaves, mas com tempo adicional para requerer o benefício. Esses trabalhadores teriam que contribuir com 50% do total do tempo que resta para se aposentar. A emenda de Vecci pede ainda maior flexibilização da proposta nos artigos que tratam dos trabalhadores rurais e dos professores.

“Expectativa é que Lula seja julgado até o meio do ano”

Deltan Dallagnol, procurador da República e coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, em entrevista concedida ao jornalista Ricardo Boechat, na última sexta-feira, 17.

Rápidas

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) constatou sinais de recuperação da economia goiana.

O destaque em fevereiro foi o setor de serviços, com 3.118 vagas criadas. Em segundo lugar a agropecuária, com 2.763.

A primeira sentença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Justiça Federal de Curitiba deve sair até o meio do ano.

“Seja para condenar ou absolver”, foi o que disse o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, ao jornalista Ricardo Boechat.

Dobradinha

O deputado Marlúcio Pereira (PSB) e o empresário professor Alcides (PSDB) vão fazer dobradinha na campanha para Assembleia/Câmara em 2018. Os dois políticos têm domicílio eleitoral em Aparecida de Goiânia e disputaram a cadeira do executivo na última eleição na cidade.

Apoio

Os dois são da base do governo estadual e vão unir força para ajudar no projeto de José Eliton, nome do PSDB para suceder Marconi Perillo. A união entre Marlúcio e professor Alcides já havia sido ensaiada há pouco tempo, mas só foi sacramentada agora.

Rivais

Na última eleição municipal de Aparecida de Goiânia, os dois foram apoiados pelo governador Marconi Perillo. Apesar de o PSDB ter lançando candidatura própria, a relação entre Marlúcio e Marconi nunca sofreu desgastes que a ameaçasse. Juntos, Marlúcio e Alcides somaram cerca de 81 mil votos em 2016.

Férias fracionadas

Se depender do Senado Federal, o trabalhador brasileiro poderá fracionar suas férias. Projeto nesse sentido, relatado e com parecer favorável do senador Wilder Morais (PP), está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais (CAS). A proposta acrescenta um artigo ao Código de Leis Trabalhistas.

Wilder Morais

A proposta regulamenta o fracionamento das férias, abrindo a possibilidade negociação coletiva em outras hipóteses não previstas na legislação. O texto da CLT em vigor proíbe o parcelamento de férias dos empregados menores de 18 anos e maiores de 50 anos de idade.

Maternidade do Iris

A Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de Goiânia visitou na última semana a Maternidade Dona Iris, localizada na Vila Redenção. A unidade está com suas atividades paralisadas por não receber repasses desde o mês setembro. A manutenção mensal gira em torno de R$ 4 milhões.

Recursos

A Comissão presidida pelo vereador Paulo Daher (DEM) reuniu nove vereadores que propuseram uma reunião com o prefeito Iris Rezende (PMDB) e com parlamentares goianos no Congresso Nacional. A iniciativa visa conseguir recursos para a unidade junto aos poderes Executivo e Legislativo.

Consciência ambiental

O vereador Jorge Kajuru (PRP) apresentou projeto de lei que pretende organizar o recebimento do lixo e resíduos sólidos e líquidos em Goiânia. O objetivo também é conscientizar a população, empresas e indústrias sobre a adoção de práticas ambientais sustentáveis.

Descaso

A Prefeitura não tem conseguido atender às demandas de Goiânia. Além de várias reclamações com lixo, buracos e outros problemas, os cemitérios de Goiânia estão completamente tomados pelo mato. O caso mais grave é visto no Cemitério Parque, que sofre com isso não é de hoje.

Críticas

Aliados do prefeito de Goiânia estão decepcionados com a gestão de Iris Rezende. Muitos dizem não entender tantas falhas no início de gestão, apesar da falta de dinheiro. Um aliado afirmou que Iris não está conseguindo deslanchar na direção da prefeitura.

Hospital do Câncer

O deputado estadual Marlúcio Pereira (PSB) propõe que o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa) seja transformado em Hospital do Câncer. Com isso, o Hospital Municipal da cidade passaria a funcionar como o novo hospital de urgências. A proposta começa ser analisada pela Assembleia.

Novo Comando

O PP empossou na última sexta-feira, 17, a nova comandante do partido. O PP Mulher será comandado pela ex-deputada Dária Alves. Ela é natural de Trindade e fez parte da 13ª legislatura na Assembleia Legislativa de Goiás, de 1995 a 1998. Ela já foi filiada ao PMDB e teve rápida passagem pelo PSC.

Amigos da Educação

Com o objetivo de estimular pessoas jurídicas a contribuírem com ações que beneficiem o ensino na rede pública estadual, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa o projeto Amigos da Educação, proposto pelo deputado Francisco Junior (PSD).

Passe Livre Estudantil

O plenário da Assembleia aprovou, em primeira fase, na última semana a concessão do Passe Livre estudantil para as cidades de Anápolis e Catalão. A ampliação vai beneficiar cerca de 15 mil estudantes em Anápolis e cinco mil em Catalão, sul do estado. Hoje, apenas a região metropolitana de Goiânia se beneficia do programa.