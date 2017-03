25 anos: Roberto Pires lança calendário de eventos da FIETO

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), Roberto Pires, reuniu os integrantes do Conselho do Sistema FIETO, presidentes dos sindicatos patronais filiados à Federação e empresas parceiras para o lançamento do calendário de eventos em comemoração aos 25 anos da instituição. A cerimônia aconteceu no espaço de eventos da FIETO em Palmas. Quatorze eventos distribuídos entre Palmas, Araguaína e Gurupi foram apresentados e marcarão o ano festivo.

O legado destes 25 anos no Tocantins foi destacado por Pires no evento que apresentou uma cronologia da história e feitos da instituição. “O Sistema FIETO tem contribuído muito para o desenvolvimento do Tocantins ao representar e defender os interesses do segmento industrial ao longo destes 25 anos. Para isso, traz pesquisas que evidenciam as demandas mais importantes do setor como o Norte Competitivo, estudo encomendado pela Federação que apontou os investimentos necessários à integração logística da região Norte e o estudo das potencialidades das principais cadeias produtivas da Agroindústria. Estes estudos servem de base para a concepção de políticas e planos para o desenvolvimento socioeconômico do Tocantins”, explicou Roberto Pires.

“O Sistema FIETO faz a sua parte neste cenário ao oferecer o suporte a esse desenvolvimento em termos de capacitação profissional do trabalhador da indústria e melhoria de sua qualidade de vida e capacitação em gestão para o empresário da indústria”, concluiu Pires. Por meio de suas unidades fixas e móveis, o Sistema FIETO realizou atendimentos em todo o estado que também foram destacados. Só com o SESI foram realizadas 90 mil matrículas na Educação Básica e Continuada e 2,2 milhões de atendimentos com as edições do projeto Ação Global. O SENAI levou a educação profissional a cerca de 250 mil pessoas, o que equivale a 16% da população do Tocantins, e o IEL encaminhou 15 mil estagiários para as empresas do estado.

O evento contou com representantes das instituições parceiras como o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Pedro Ferreira, o superintendente e o diretor técnico do Sebrae Tocantins, Omar Hennemann e Higino Pitti, o diretor da Unidade Tocantins do Grupo Jaime Câmara, Jean Carlos Almeida, o editor-chefe do Jornal do Tocantins, Tião Pinheiro, a diretora da TV Jovem Palmas, Débora Tundela, entre outras empresas.

Comemorações

Criada em março de 1992 no Tocantins, o Sistema FIETO atua na defesa dos interesses da indústria a fim de promover a industrialização do estado, o que considera essencial para a geração de empregos e renda. Promove ainda a formação de mão de obra para indústria (educação profissional), a capacitação empresarial, a inserção de estudantes nas empresas para o aprendizado das práticas de mercado (estágio), a qualidade de vida, saúde e segurança do trabalho do industriário e a inovação por meio de suas casas FIETO, SESI, SENAI e IEL.

O ano de aniversário será comemorado com uma agenda de eventos que reforçam o propósito de cada entidade que compõe o Sistema FIETO. Confira:

23/03/2017 – Lançamento do Calendário de Eventos em Homenagem aos 25 anos (Palmas)

29/04/2017 – Corrida de Rua do SESI – Dia do Trabalhador

10/05/2017 – Lançamento da Agenda Legislativa da Indústria

27/05/2017 – Ação Global (Gurupi)

21/06/2017 – Chá com Mulheres – Encontro com Lideranças Empresariais Femininas

20/09/2017 – Seminário da Indústria (Araguaína)

Setembro – Mundo SENAI (evento estadual – data em definição pelo Departamento Nacional)

19/10/2017 – Indústria que Faz (Palmas)

25/10/2017 – Seminário da Indústria (Gurupi)

08/11/2017 – Seminário da Indústria (Palmas)

01/12/2017 – Prêmio de Talentos e Resultados 2017 (Araguaína)

08/12/2017 – Prêmio de Talentos e Resultados 2017 (Gurupi)

15/12/2017 – Prêmio de Talentos e Resultados 2017 (Palmas)