Aula inaugural do Enem Express acontece essa semana

A maratona de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017 para cerca de 4.800 alunos começa na quarta-feira, 29/3. O Programa Goiás Enem do Governo de Goiás, desenvolvido pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), por meio da Superintendência Executiva de Educação/Superintendência de Ensino Médio, terá a primeira aula na Faculdade Unifan, em Aparecida de Goiânia, onde 400 alunos foram inscritos para participar da iniciativa. O Goiás Enem consiste em promover aulas preparatórias para o Enem a alunos da rede pública estadual e o fornecimento de material didático. Este ano, devem ser beneficiados 4.800 alunos. Participam do Goiás Enem alunos da 3ª série do Ensino Médio e da 3ª etapa da Educação de Jovens e Adultos da rede pública estadual. As aulas seguem até o dia 8 de dezembro.

Alunos da rede estadual ganham medalhas

Três medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze foram conquistadas por alunos do Ensino Médio de escolas estaduais do interior do Estado na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP) 2016. Cerca de 500 mil estudantes participaram da Olimpíada 2016, que visa a valorização da escola pública, a melhoria do ensino e estudo das ciências, propiciando ao estudante uma forma de avaliar sua aptidão e seu interesse pela Ciência, em geral, e pela Física em particular. A proposta está inserida no conjunto de ações que buscam o sucesso e a permanência do estudante na escola e o desenvolvimento de práticas educativas que envolvam o maior número possível de estudantes.

Pista de prova prática padrão foi construída em Minaçu

O Detran homologou a nova pista de prova prática de direção veicular em Minaçu. A cidade é a primeira da região Norte a receber o novo modelo de pista, que busca proporcionar uma melhor formação ao condutor e oferecer conforto e comodidade a candidatos, instrutores e familiares. A nova estrutura está localizada na Rua 22, entre as ruas Piau e Maranhão, no Centro de Minaçu. A padronização das pistas integra uma série de ações do Detran-GO que buscam elevar a qualidade da formação do condutor, de forma a prepará-lo para enfrentar com segurança as adversidades do trânsito, contribuindo para a queda dos índices de acidentes.

Estudante ainda pode se inscreverer na Olimpíada Brasileira de Astronomia

O prazo para que escolas se inscrevam na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) foi prorrogado até 2 de abril. A competição é aberta a alunos de escolas públicas e privadas de todos os anos do ensino fundamental e do ensino médio. Os alunos com melhor desempenho vão representar o país na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica e na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, em 2018. As inscrições poderão ser realizadas somente pelo site http://www.oba.org.br/site/.