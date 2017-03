Estudantes são estimulados a ter experiências artísticas

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) está com inscrições abertas para projeto piloto de dança, intitulado “Corpo Coletivo – Juvenil”. Escolas municipais terão a oportunidade de fazer adesão à proposta pedagógica que visa promover e provocar nos alunos experiências artísticas e estéticas em dança educação.

O objetivo do Corpo Coletivo é desenvolver um grupo de dança, com estudantes de uma única unidade escolar da Rede Municipal de Educação (RME), que possam proporcionar, fortalecer e ampliar as discussões, estudos e reflexões sobre o ensino aprendizagem da Dança/Educação na escola. As unidades interessadas têm até o dia 31 de março para protocolarem ofício na Diretoria de Ensino da SME.

Projeto

Coletivo de dança é um projeto com cunho artístico-pedagógico e que vai de encontro com a proposta político-pedagógica da rede no que diz respeito à formação integral do aluno e os processos de ensino aprendizagem. Produções artísticas serão trabalhadas de forma que os alunos possam representar a RME dentro e fora da cidade de Goiânia. Escolas têm até dia 31 de março para se inscreverem em ação que busca formar grupo de dança educação na Rede Municipal de Educação.