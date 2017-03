Marconi anunciará R$ 6,4 bilhões em investimentos em cinco áreas

Do total, R$ 4 bilhões são de recursos do Tesouro Estadual e de parcerias com a União. Os outros R$ 2,4 bilhões decorrem de recursos privados da Enel Distribuição Goiás, que recentemente adquiriu a Celg D

O governador Marconi Perillo anunciará, no próximo dia 30, um programa inédito de investimentos para o Estado. O Programa Goiás Na Frente destinará o total de R$ 6,4 bilhões em recursos para cinco áreas: Infraestrutura; Saúde; Ciência, Tecnologia e Inovação; Habitação; e Saneamento. A solenidade está marcada para as 10 horas, no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

O detalhamento do programa, que englobará investimentos e entrega de obras e benefícios, será apresentado pelo governador em palestra durante o evento. Desse montante, R$ 4 bilhões são de recursos do Tesouro Estadual e de parcerias com a União. Os outros R$ 2,4 bilhões decorrem de recursos privados da Enel Distribuição Goiás, que recentemente adquiriu a Celg D.

Para a solenidade, que será aberta ao público, estão confirmadas as presenças de prefeitos e/ou representantes dos 246 municípios goianos, representantes de entidades classistas, além de todo o secretariado e servidores do governo estadual.

Convidado especial, o presidente da Enel no Brasil, o italiano Carlo Zorzoli, fará a explanação dos investimentos assegurados para a Celg Distribuição. Ele detalhará todo o cronograma já delineado pela empresa em conjunto com o governo estadual.

Recursos para os municípios

Durante a solenidade, serão assinados os convênios no valor total de R$ 500 milhões já anunciados pelo governador Marconi Perillo aos prefeitos, para investimentos nos 246 municípios goianos. Os recursos são do Tesouro Estadual e foram garantidos pelo governador após a maratona de audiências individuais realizadas com todos os novos gestores, nos últimos quatro meses, entre novembro de 2016 e fevereiro de 2017.

De acordo com o governador Marconi Perillo, os recursos reservados para atender todas as prefeituras, independentemente de partido político ou de região, serão repassados aos municípios em duas parcelas: R$ 250 milhões, em 2017, e R$ 250 milhões, em 2018.

Os R$ 500 milhões que serão enviados aos municípios não são parte dos recursos adquiridos com a venda da Celg, mas apenas do Tesouro Estadual. Os recursos repassados pela Enel ao Estado possuem destinação carimbada e só podem ser aplicados diretamente pelo governo de Goiás, e não transferida às prefeituras.

Educação anuncia concurso e reajuste para temporários

A secretária de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, Raquel Teixeira, anunciou, na manhã de sexta-feira, dia 24, em nome do governador Marconi Perillo, a realização de concurso público para professores e administrativos, solução para o Quadro Transitório do Magistério e reajuste salarial para os contratos temporários da pasta. O anúncio foi durante reunião com representantes do Sindicato dos Trabalhadores na Educação do Estado de Goiás (Sintego).

Raquel frisou que, apesar de todas as dificuldades impostas pela mais séria crise econômica da história do país, atender essas três reivindicações significa um esforço do Governo de Goiás e um avanço muito importante para os servidores da rede estadual de educação.

“A questão do concurso está, de fato, resolvida e eu considero isso uma vitória para a categoria”, falou.

Serão abertas mil vagas, sendo 900 para professores de Matemática, Química e Física e 100 para o quadro administrativo de nível superior. Raquel Teixeira informou que esse é apenas o início de um processo maior.

“À medida em que formos substituindo os professores que estão fora de sua área de atuação, poderemos definir qual é o déficit real que temos e novos concursos serão realizados”, explicou.

O edital deve ser publicado até o mês de junho. A secretária adiantou que o processo já está na Escola de Governo e até a próxima semana estará definida a instituição que ficará responsável pela organização do concurso. Segundo ela, esse é o primeiro passo para resolver a questão dos contratos temporários.

Sobre o reajuste para os servidores, Raquel ressaltou que o Governo de Goiás autorizou um índice para repor a inflação.

“Estamos trabalhando com duas simulações para ver o que é possível fazer dentro das limitações financeiras do Estado, mas considero isso uma sinalização muito importante para que outras melhorias possam ser anunciadas ”, disse.

Piso

Quanto ao pagamento do Piso Salarial Nacional e o Plano de Carreiras dos Administrativos, a secretária disse que ambos representam os dois maiores desafios a serem resolvidos e que já estão sendo analisados por uma comissão que inclui a Seduce e as secretarias da Fazenda e Planejamento, já que impactam diretamente na Previdência.

“Estamos fazendo todo o empenho possível para encontrar logo uma solução”, explicou.

Além da secretária Raquel Teixeira e da presidente do Sintego, Bia de Lima, estavam no encontro o superintendente executivo Ivo Cézar Vilela e os superintendentes Marcos das Neves, Marcelo Jerônimo, Márcia Rocha Antunes, Regina Efigênia Rodrigues, Ralph Rangel, Solange Andrade, Rivael Aguiar Pereira, o subsecretário da regional metropolitana, Marcelo Ferreira, e representantes das subsecretarias regionais de Aparecida de Goiânia, Anápolis, Iporá e da Cidade de Goiás.