O deputado estadual Paulo Mourão (PT) esteve no lançamento das candidaturas à presidência do Partido dos Trabalhadores, chapa municipal e estadual “Por um partido socialista e de luta” que traz como presidente estadual o deputado estadual Zé Roberto e presidente municipal em Palmas Leontino Pereira

Paulo Mourão disse que apoia a candidatura de Zé Roberto e Leontino por acreditar serem nomes coerentes para reconduzir o partido, com ética e responsabilidade. “Tenho certeza que o PT voltará a ser um instrumento de confiança nas mãos desses dois homens, que reconduziram o partido promovendo ações voltadas à classe trabalhadora”, observou.

“O companheiro deputado Zé Roberto filiado há 37 anos no PT, é um verdadeiro exemplo de luta pelos direitos dos trabalhadores. Ele dedica a sua vida a trabalhar e servir ao povo, saindo todas as sextas-feiras por esse estado a fora, para conhecer de perto a problemática dos homens e mulheres do campo, principalmente da reforma agrária, a fim apresentar soluções aos problemas enfrentados pela classe trabalhadora”.

“Não tenho nenhuma dúvida da sua seriedade e da capacidade em dirigir e ouvir o partido. Tenho certeza que fará a retomada das conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso estado do Tocantins. Por isso coloco-me a disposição para percorrer o estado junto com o Zé, para elegê-lo presidente do nosso partido. Tenho certeza que ele cumprirá o verdadeiro papel de lutar por um novo momento para o Estado onde impere a ética e moral”, ressaltou.

O parlamentar também reforçou o seu apoio a candidatura de Leontino a presidência do PT municipal de Palmas. “Leontino é um homem correto, trabalhador e aguerrido, que também dedica sua vida dentro do partido, há 35 anos junto com sua família, a fim de construir um estado onde impere a igualdade social, o respeito e a edificação de uma sociedade justa. Este homem é um exemplo, já ocupou cargos públicos e nunca fez nada em benefício próprio. Tenho certeza que ele continuará cumprindo o seu papel que sempre foi lutar pelos da nossa classe trabalhadora do nosso Tocantins”.

O deputado estadual Zé Roberto agradeceu o apoio de Paulo Mourão e disse que vai reorganizar o partido e retomar a sua história na construção dos laços e da luta da classe trabalhadora. “Precisamos resgatar e conciliar junto às organizações trabalhadoras para que o partido possa ser um instrumento de organização, luta e conquistas. Reafirmo o meu compromisso em fazer a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras do Estado e país”, destacou.

Leontino destacou que fará uma gestão com a participação de todos os componentes da chapa que é composta por homens e mulher. “Todos terão a tarefa de construir e reconduzir o partido para a sua verdadeira função. Como candidato, tenho o compromisso de aprimoramento e da busca de todos os representantes de movimentos, criando um novo pacto com a sociedade e os segmentos de lutas”, disse. (Do Site Agora-TO)