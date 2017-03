“Agora estou tranquila, com a certeza que esta casa é minha”, com essas palavras dona Maria das Graças Pereira estava emocionada ao receber das mãos da vice-prefeita, Cinthia Ribeiro, o contrato registrado em cartório do seu imóvel.

A dona Maria estava entre as 266 famílias que receberam o contrato do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, do Empreendimento Ipê Amarelo, no setor Santa Bárbara.

O mesmo sentimento é compartilhado pelo aposentado José de Arimatéia de Moura, que estava feliz ao receber o seu contrato. “Agora vou guardar bem guardadinho e continuar pagando minhas prestações direitinho”, disse.

Para o secretário de Habitação, Wesley Fraga, o recebimento do contrato pelas famílias representa o resgate da dignidade e a realização de um sonho. “Essa solenidade representa uma conquista não só pelo recebimento do contrato físico, mas pelo resgate da dignidade de cada um de vocês”.

A dona Joselina Lopes da Silva foi a primeira a receber o contrato do seu imóvel. “Com fé em Deus agora a casa é minha, pois tenho o documento em mãos”, comemorou.

O superintendente estadual do Banco do Brasil, Marcos Antônio Kruger, destacou o compromisso do Governo Federal com o programa. “Estamos cumprindo mais uma etapa de tantas outras que ainda teremos na Capital e no Estado”, disse.

A dona de casa, Marina Vieira da Cunha, quer deixar para trás os tempos difíceis. “Agora tenho minha casa definitiva, pois foi muito sofrimento morando de aluguel”, ressaltou.

A vice-prefeita Cinthia Ribeiro conclamou a comunidade do Ipê Amarelo a fazer uma oração em agradecimento pelas conquistas, e convidou as famílias a cantarem a música “Como Zaqueu”. Cinthya Ribeiro anunciou investimentos na ordem de R$ 247 mil, que serão destinadas a programas sociais às famílias contempladas. “Agora vocês terão a oportunidade de se capacitarem para o mercado de trabalho, com cursos de qualificação e formação profissional” ressaltou.

A orientadora escolar, Ana Claudia Vidal, já fazia planos para depois que recebesse o documento do seu imóvel. “Com o documento em mãos, posso fazer melhorias em meu imóvel, através de um financiamento,” disse.

A solenidade de entrega contou com a presença do superintendente estadual do Banco do Brasil, Marcos Antonio Kruger, do superintendente regional de varejo do Banco do Brasil, Celio Chagas, do gerente geral do Banco do Brasil, Ricardo Nunes, do presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Palmas (Impup), Ephin Shluger, do secretário executivo da Agência de Turismo, Eudes Assis, do secretário extraordinário de Projetos, Captação de Recursos e Energias Sustentáveis, Fabio Frantz.(Do Site Agora-TO)