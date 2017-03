Secretaria da Agricultura convida pecuaristas para discutir participação na Agrotins 2017

Cerca de 20 pecuaristas do Tocantins, participaram, de uma reunião promovida pela Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro), onde discutiram sobre a participação do setor na 17ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins – Agrotins 2017. O objetivo é para que os pecuaristas fiquem informados sobre as novidades do evento no setor da pecuária e participem ainda mais fortalecendo o evento. A Agrotins acontece no período de 09 a 13 de maio, no Centro Agrotecnológico de Palmas.

A diretora de Políticas para a Pecuária da Seagro, Érika Jardim, informou ao público presente sobre o crescimento da pecuária, o que a torna uma das atividades econômicas mais expressivas do Tocantins. “Estamos solicitando uma maior participação do setor na Agrotins 2017”, afirmou. “O segmento vem mostrando que é forte, estamos nos aproximando de um rebanho bovino de 9 milhões de cabeça, e desenvolvimento também em outros segmentos da pecuária, como a produção de mel, entre outros”.

Além de apresentar as atividades planejadas e layout do Pavilhão da Pecuária na Agrotins 2017, a equipe da Seagro ouviu demandas, críticas e sugestões dos pecuaristas para enriquecer mais ainda a feira.

O pecuarista Epaminondas de Andrade, de Araguaína, comparou a Agrotins a grandes eventos agropecuários já consagrados no Brasil. “O evento se aproxima do modelo da Feira de Agronegócios de Ribeirão Preto, São Paulo”, comparou. “É uma mostra de tecnologias e conhecimentos, então é importante participar para trocar informações, saber para onde estamos caminhando e conhecer novos equipamentos para o trabalho na área”, afirmou.

Agrotins

A Feira, que já é tradição na região está entre os dez maiores eventos do agronegócio no Brasil, acontece no Centro Agrotecnológico de Palmas, TO-050, saída para Porto Nacional.(Do Site Agora-TO)