Mais de mil educandos participaram de atividades de conscientização no Zoo e Vila Ambiental

Daniela Rezende

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, 22 de março, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), agências municipais do Meio Ambiente e Turismo, eventos e lazer (Agetul) promoveu na última semana dois eventos simultâneos, com ações pedagógicas na Vila Ambiental e Parque Zoológico de Goiânia.

Cerca de 200 alunos participaram na Vila Ambiental, do evento intitulado “Água: tesouro ambiental”, que contou com a presença do secretário de Educação e Esporte, Marcelo Costa, representantes da Amma e autoridades locais. Apresentações do Coral Vozes de Goiânia, contação de história e brinquedos cantados com Alexandre e Omelete, além de trilha ecológica e vivências integraram a programação do evento.

No Parque Zoológico, a equipe de educadores ambientais trabalhou na última semana, ações de conscientização dentro da Feira Socioambiental. Mais de 1000 alunos e visitantes foram sensibilizados sobre a importância da preservação e recuperação das nascentes, da vida nos mananciais, o descarte correto do óleo de cozinha e o uso consciente da água.

“Com a data ressaltamos mais ainda a importância do cuidado com meio ambiente e a consciência das crianças pensando numa cidade daqui há muitos anos. A água está em escassez e não há melhor lugar para aprender isso que na escola. O intuito é que todas as instituições venham para espaços como a Vila Ambiental e Zoológico e os professores possam tratar o assunto de forma universal”, afirmou o secretário Marcelo Costa.

Para o aluno da Escola Municipal Professora Amélia Fernandes Martins, Elias Pimentel Moreira, 11 anos, a água é vida. “O nosso corpo é 70% de água, então ela é muito importante. Muitas vezes não cuidamos desse bem que é a água, não reaproveitamos, ficamos muito tempo no chuveiro, lavamos vasilha com a torneira aberta. Então, temos que cuidar, pois ela serve bastante”, falou o educando.

Zoológico

Com o tema “Água: um recurso ameaçado”, a programação do Parque Zoológico contou com palestra, teatro de fantoches, visita a uma das nascentes do Córrego Capim Puba, troca de óleo de cozinha usado, plantio de mudas em nascentes, estação de práticas corporais de aventura, painel interativo e estação de animais importantes para o Bioma Cerrado e que dependem mais da água.

“Tentamos sensibilizar os alunos a se sentirem parte do meio ambiente. Somos 13 educadores empenhados em motivar nesses alunos atitudes positivas em relação à natureza”, relatou a professora de Educação Física e integrante da equipe de educação ambiental, Jordana Thaís Martins Ferreira.

Agendamentos

Escolas e centros municipais de Educação Infantil (Cmei) podem solicitar agendamento para visitas ao Zoológico e à Vila Ambiental. Os locais oferecem palestras educativas, teatros e trilhas monitoradas que abordam temática ambiental e qualidade de vida.

A Vila pode receber 80 educandos por período e o agendamento pode ser solicitado pelo telefone 3524-4606. No Zoológico, o agendamento é para no máximo 300 educandos por período e o telefone de contato é 3524-2391.

De acordo com a apoio técnico-pedagógico da Gerência de Projetos Educacionais da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), Alesandra de Paula, os locais atraem e divertem muito as crianças. “Todos os anos, vários e vários alunos visitam a Vila e Zoo e são experiências muito enriquecedoras, eles aprendem de forma diferenciada, lúdica e em contato direto com a natureza e animais”, afirmou.