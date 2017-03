Wanderlei repercuti decisão do TCU contra implantação do BRT de Palmas

Alvo de investigação da operação Nosotros da Polícia Federal no ano passado, a construção milionária do Bus Rapid Transit (BRT) de Palmas foi tema do discurso do deputado Wanderlei Barbosa.

O parlamentar usou a tribuna para comentar as observações feitas pelo Tribunal de Contas da União a respeito do projeto. O Buss Rapid Transit (BRT), sistema inteligente de transporte, projeto em fase de implantação pela prefeitura de Palmas, passou por uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU), que apontou indícios de irregularidades graves e recomendou a paralisação da obra.

O parlamentar criticou a Prefeitura por insistir na execução do novo sistema de transporte sem as devidas adequações recomendadas pelo TCU. Para Barbosa, os investimentos, que giram em torno de R$ 227 milhões, podem inviabilizar ações básicas importantes para a população nos próximos anos. “As obras públicas que chegam para beneficiar a população não podem comprometer os serviços públicos básicos. A gestão municipal precisa dar continuidade às ações sem reajustar os preços, a exemplo da passagem de ônibus, do IPTU e de outros ônus que sobrecarregam a população”, ressaltou.

Conforme ressaltou o deputado, o projeto BRT, implantado em São Paulo e no Rio de Janeiro, foi considerado inviável para Palmas, segundo relatório do TCU, devido à ausência do levantamento topográfico no anteprojeto de engenharia. Outras insuficiências encontradas pelo órgão fiscalizador foram a restrição à competitividade da licitação e o regime inadequado de contratação integrada.

Wanderlei frisou ainda que o TCU destacou que a ausência de comprovação da viabilidade do empreendimento acarreta risco potencial de prejuízo ao erário. (Do Site Agora-TO)