Abertas as inscrições para os Jogos Estudantis de Goiás 2017

Estão abertas até dia 17 de abril as inscrições para a etapa municipal dos Jogos Estudantis de Goiás 2017. Também já foi definido o cronograma oficial da competição escolar, que será disputada nas categorias infantil e juvenil, por estabelecimento de ensino, das redes pública e privada. Já a partir da primeira fase (municipal/intermunicipal) os jogos envolvem os 246 municípios e as 15 subsecretarias de Educação, com competições em todas as modalidades coletivas e individuais.

Os Jogos Estudantis são promovidos exclusivamente pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte – Seduce, sob a coordenação geral da Superintendência de Desporto Educacional em parceria com as Subsecretarias Regionais de Educação. Responsável pela organização dos jogos, o superintendente de Desporto Educacional da Seduce, Maurício Roriz, se reuniu com os subsecretários regionais de Educação e com os articuladores desportivos de todo o Estado para a divulgação do formato, cronograma e regulamento da maior competição desportiva de Goiás.

Cronograma

Os municípios que tiverem mais de três equipes por modalidade coletiva e mais de cinco atletas inscritos por modalidade, prova, categoria e gênero nos esportes individuais deverão realizar as seletivas para definir seus campeões e representantes para a etapa intermunicipal, que começa em abril e termina em 14 de maio.

Conforme organização e cronograma, a fase subsequente será a etapa regional, dividida em três polos, Uruaçu, Luziânia e Jataí, que classificam os 1º e 2º colocados da fase coletiva e campeões das individuais para grande final da competição estadual a ser realizada em Anápolis de 17 a 20 de agosto. Na fase regional, cada polo de competição agregará atletas representantes de cinco subsecretárias.

Ao final da competição serão conhecidos os atletas campeões que representarão Goiás na competição nacional Jogos Escolares da Juventude, que acontece nos meses de setembro e novembro próximo.

Objetivos

Os objetivos principais da competição são democratizar o acesso à prática do esporte escolar; propiciar ampla participação dos estudantes de 12 a 17 anos das redes pública e particular de ensino, possibilitar a identificação de talentos desportivos nas instituições de ensino; desenvolver o intercâmbio sociocultural e desportivo entre os participantes; promover a inserção da comunidade escolar no cenário esportivo de seu município; oportunizar através das competições esportivas, o aprimoramento físico, intelectual, cívico e moral dos alunos-atleta.

Competições:

Individuais – Atletismo, Badminton, Ciclismo, Judô, Luta Olímpica, Natação, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia e Xadrez

Coletivas –Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol, ambos nos gêneros feminino e masculino nas categorias – Infanto (12 a 14 anos) e – Juvenil (15 a 17 anos).

Seduce