Goiás Enem começa com depoimento de ex-aluno e apresentações culturais

Há cerca de um ano Luís Henrique Ribeiro (foto) iniciava a maratona de estudos no Goiás Enem. Nesta quarta-feira, dia 29, ele voltou ao auditório para participar de uma aula inaugural do projeto da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce). Dessa vez, trocou uma poltrona por um espaço de destaque no palco. Não é mais um concluinte do Ensino Médio, mas um universitário. E fez questão de contar sua história aos mais de 400 alunos que participaram da abertura das atividades, em Aparecida de Goiânia.

“Faltavam dez meses para o Enem quando conheci o projeto. Me inscrevi, fui sorteado e participei de todo o cronograma de aulas. Quando entrei nessa sala, me senti mais perto da universidade. E estava certo! Tive três aprovações. E vou dizer uma coisa: vocês vão ter os melhores professores da rede”, disse Luís Henrique durante seu discurso. Graças à boa nota no Enem, o estudante conquistou bolsas de estudos em duas universidades particulares e foi aprovado em Jornalismo na Universidade Federal de Tocantins, onde está matriculado.

Luís Henrique narrou a trajetória de estudos sob olhares atentos dos alunos. “Escrevi a minha meta em um papel e colei no guarda-roupas. Isso me ajudou a não esquecer dos meus objetivos. Hoje sou grato por tudo que aprendi no Goiás Enem, o projeto me preparou para o exame e me ajudou a tirar todos os planos do papel. Espero que vocês aproveitem cada aula e tenham certeza do resultado positivo no fim do ano”, encorajou o universitário.

Expectativas

O Goiás Enem chega à terceira edição esperando atender cerca de 4.800 alunos. De acordo com a coordenadora, Siloá de Brito, o sucesso do projeto está proporcionando à Seduce aumentar as vagas a cada edição. “Começamos atendendo 900 alunos. Hoje estamos quase alcançando a marca dos 5 mil. É um projeto que está mostrando resultados. O índice de alunos que passam por ele e conquistam vaga nas universidades é muito satisfatório”, argumentou a coordenadora.

As aulas serão realizadas até o dia 8 de dezembro em 22 polos de 16 municípios: Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goianésia, Jaraguá, Jataí, Ceres, Goiânia, Trindade, Inhumas, Itumbiara, Novo Gama, Rio Verde, Santa Helena, Quirinópolis e São Luís de Montes Belos. O conteúdo segue a matriz de competências do Enem. A novidade é a inclusão de aulas de Inglês. Atualmente, 53 professores são os responsáveis por ministrar as aulas. Todos passaram por uma oficina de capacitação, organizada pela Seduce.

Aluna do Colégio Estadual Antônio Alves Fortes, Ingrid Aparecida de Souza compareceu ao primeiro dia de aula do Goiás Enem cheia de boas expectativas. “Acho que o projeto vai reforçar os meus estudos. Aqui eu poderei ter um olhar diferente do que aprendemos em sala de aula. Serão novas táticas, novas dicas, enfim, um complemento importante”, disse a aluna de 17 anos, que quer cursar Direito.

Além do depoimento do ex-aluno Luís Henrique, Ingrid acompanhou uma série de apresentações culturais e conheceu os professores. Toda a programação do primeiro dia de aula desse polo foi organizada pela Subsecretaria Regional de Aparecida de Goiânia. De acordo com a subsecretária Idelma Maria de Oliveira, a intenção é fazer com que o ambiente durante a aula seja o mais agradável possível. “O projeto supre as necessidades e anseios do aluno. Estamos muito satisfeitos com o retorno que essa iniciativa traz”, comentou.

Comunicação Setorial da Seduce