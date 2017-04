Lívia Máximo

O momento foi de informação, troca de experiências, saberes e metodologias entre profissionais que se preocupam com o aprendizado da leitura e escrita durante os primeiros anos do Ensino Fundamental. Mais de 500 professores alfabetizadores participaram na última quinta-feira, 30, do IV Seminário do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), realizado no auditório do Instituto Emmanuel de Educação. O encontro também contou com a presença de representantes da Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) e da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), parceira na realização da formação.

A professora Maria Lúcia Fernandes Lima, representante da coordenação do Pnaic em Góias, ressaltou a importância da participação dos professores no encontro.

“No ano passado tivemos ótimos resultados. Sabemos que o nosso caminho é longo e que vocês vão continuar com o compromisso para o sucesso de nossas ações na sala de aula”, pontuou.

De acordo com a gerente de formação da SME, Wilma Luíza Pinto, o objetivo dos encontros do Pnaic é qualificar o trabalho desenvolvido no processo de alfabetização das crianças do Ciclo I, faixa etária entre seis e oito anos, na rede municipal de Educação.

“É uma semente plantada e esperamos que todas as ações sejam continuadas na escola e perdurem muito tempo. Que pensemos a criança como sujeito em construção e que a alfabetização não se limite à decodificação, e sim a fazer com que a escola seja espaço para praticar a leitura. Vocês estão no caminho certo!”, declarou.

Professora de alfabetização na Escola Municipal Arão Fernandes, Dileã Gomes de Souza comentou que o que é discutido no seminário reflete diretamente na sala de aula.

“Sempre participo e acho muito relevante para o meu trabalho com as crianças. As palestras são sempre direcionadas, objetivas e ajudam muito no dia a dia. Trocamos ideias, experiências e novas metodologias que prometem ajudar no processo de ensino-aprendizagem”, concluiu.

Desde 2013, a rede municipal de Educação de Goiânia vem desenvolvendo as ações de formação continuada sobre Pacto por compreender a relevância das discussões, dos recursos e dos recursos com vistas a assegurar o direito de aprendizagem dos educandos matriculados no ciclo de alfabetização.

O Pnaic é uma ação do Ministério da Educação (MEC) que conta com a participação articulada do Governo Federal e dos governos estaduais e municipais. Aspectos como valorização dos professores, apoio pedagógico com materiais didáticos de alta qualidade para todas as crianças e a implantação dos sistemas adequados de avaliação compõem o Pacto.