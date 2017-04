Jovens do IFG apresentam espetáculo de dança AdoleSendo

Os jovens do Corpo Composto apresentam, gratuitamente, o espetáculo de dança contemporânea AdoleSendo, no Teatro do IFG, na quinta-feira, 6, às 20h. O grupo é composto por 21 estudantes do Instituto Federal de Goiás (IFG) que encontraram no projeto Corpo Composto um espaço de protagonismo por meio das artes cênicas, em especial, da dança.

Em cena, no AdoleSendo, serão vistas relações construídas dentro e fora da sala de aula, os condicionamentos e afeições na constituição da adolescência, elementos que formam expectativas de uma fase de decisões intensas na vida estudantil. O Teatro IFG Câmpus Goiânia fica na Rua 75, nº 46, Centro – próximo ao Mutirama.

Neuromarketing é tema de palestra

O coach Anderson Olimpio ministra a palestra Neurovendedor – O Encantador de Clientes, no auditório da Fecomércio, na próxima terça-feira, 4, às 19h. Destinado a profissionais da área comercial, o evento abordará neurociência, neuromarketing, ensinando como utilizar de forma efetiva os recursos de comunicação para influenciar clientes a adquirir seus produtos ou serviços. A palestra é promoção do Sindicato do Comércio Atacadista no Estado de Goiás (Sinat-GO). Inscrições podem ser feitas pelo site www.sinat.com.br. O evento é gratuito, pede-se a doação de dois extratos de tomate, que irão para o Centro de Valorização da Mulher (CEVAM). Informações: (62) 3281-2033.

Novidades de O Boticário

O Boticário acaba de ampliar suas opções de cuidados pessoais com os lançamentos Cuide-se Bem Nuvem. A nova família de produtos traz body splashes, sabonetes, antitranspirantes roll-on e aerosol, loção hidratante nas versões 400 ml e 200 ml, além de creme hidratante para mãos. Os lançamentos priorizam um perfil olfativo floral branco, com fragrância leve e fresca, que hidrata a pele de forma deliciosa.

Concerto da Orquestra Sinfônica Jovem

O segundo concerto oficial da Temporada 2017 da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás será dia 9 de abril, domingo, às 11h, no Teatro Basileu França, Setor Leste Universitário. Sob a regência do maestro Fábio Zanon, a apresentação contará como solista Luciano Pontes, na viola. Na programação: M.C. Guarnieri (1907-1993), Dança Brasileira; C. Forsyth (1870-1941), Concerto para Viola e Orquestra em Sol Menor. E ainda, R. Schumann (1810-1856), Sinfonia nº 3 em Mi bemol Maior, op. 97, ‘Renana‘.

Museu Egípcio no Buriti

Até 23 de maio, o Buriti Shopping recebe o Museu Egípcio Itinerante com réplicas de peças famosas, estátuas, sarcófagos, jóias, múmias, papiros e toda história dos egípcios. Vale a pena levar a criançada para conferir. Ingressos a partir de R$ 10, e crianças menores de cinco anos, acompanhadas de adutos, não pagam

Madeiro e Heineken

A rede de restaurantes Madero, em parceria com a Heineken, lança promoção que irá sortear duas viagens para assistir à final do maior campeonato europeu de clubes. A promoção acontece entre os dias 31 de março e 8 de junho e o jogo da grande final será no dia 3 de junho, na cidade de Cardiff, no País de Gales, Reino Unido. Para participar, basta o cliente consumir dois chopes ou cervejas, solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal e se cadastrar no site da promoção: www.restaurantemadero.com.br/promo.