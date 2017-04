Marconi sinaliza medidas com relação à Reforma da Previdência

Marcione Barreira

Tema que tem gerado muitas discussões em todo país, a reforma da Previdência deve ter ações mais próximas por meio do governo do Estado. Na semana passada, durante o lançamento do programa Goiás na Frente, o governador disse que se preocupa com a situação previdenciária do Brasil e que o fato inspira cuidados também em termos de estado. Marconi afirmou que algo precisa ser feito sob pena de que daqui a alguns anos não haja dinheiro suficiente para arcar com o pagamento das aposentadorias. Com isso, o governo estadual indica que os debates com os servidores estaduais devem dar os primeiros passos nesse sentido. Isso em razão de no último mês o presidente Michel Temer transferiu a responsabilidade da reforma para os estados no que tange aos servidores estaduais. Segundo o governador, ele mesmo vai conversar pessoalmente com os servidores e expor a situação financeira e as perspectivas para os próximos anos. “Eu vou fazer o que tiver que fazer. Vou abrir diálogo com os servidores e explicar a realidade. Se as coisas continuarem como estão os estados vão falir rapidamente”, alega. O governador também tem influência sobre os deputados federais da base governista e deve ajudar o governo federal na aprovação do texto da PEC 287, em relação aos outros temas da reforma.

“O comércio da carne está voltando ao normal. O Irã comunicou hoje a reabertura de seu mercado”

Presidente Michel Temer, em sua conta no Twitter

Rápidas

O governador Marconi Perillo reforçou durante o lançamento do programa na frente o compromisso do seu governo com a saúde

…

Ao destacar o Hospital do Servidor, prestes a ser inaugurado, ele afirmou que esse é mais um hospital de grande porte entregue em suas gestões

A oposição está se mexendo. Na semana passada o PMDB realizou algumas reuniões e nesta semana promete outras

…

As reuniões servem para traçar estratégias de composições visando as eleições à Assembleia Legislativa, Câmara e Senado Federal e ao Governo estadual em 2018

Em Belo Horizonte

O secretário de Segurança Pública, Ricardo Balestreri, esteve em Belo Horizonte, semana passada, em reunião no Palácio Tiradentes, sede do governo mineiro. O encontro teve por objetivo capacitar profissionais de segurança dos 16 estados que integram o pacto para uso de soluções tecnológicas inovadoras.

Com ele

O 5º Encontro do Pacto Integrador de Segurança Pública reuniu várias autoridades, incluindo o vice-governador goiano, José Eliton, que fez companhia Balestreri, além de representantes de outros 16 estados. Até o final do ano passado, Eliton ocupava a pasta de segurança.

Objetivos

Além do encontro técnico destinado ao treinamento de profissionais para o uso de uma plataforma de segurança, com vários sistemas integrados, o evento definiu novos parâmetros para fazer avançar a cooperação entre os estados participantes na prevenção e no combate ao crime organizado.

Ponto eletrônico

Os vereadores Tatiana Lemos (PC do B) e Zander Fábio (PEN) apresentaram na última semana projeto de lei que propõe a implantação de ponto eletrônico para os médicos que prestam serviço na rede municipal de saúde.

Como será

O projeto prevê que o sistema de gerenciamento seja feito através de parceria entre Secretaria Municipal de Saúde e a empresa que fará e implantação do ponto. Consta na proposta cláusula que estabelece o pagamento de salário separado dos rendimentos oriundos dos plantões.

Sabatina

Por iniciativa do vereador Elias Vaz (PSB) e concordância de 28 vereadores, tramita na Câmara projeto que estabelece sabatina para alguns nomes indicados para pastas do município. Na prática, qualquer indicação terá que ser submetida à aprovação do plenário do legislativo.

Deficientes

O deputado estadual Francisco Júnior (PSD) apresentou Proposta de Emenda à Constituição Estadual para ampliar a contratação de pessoas com deficiência no estado. O texto torna obrigatória a contratação de no mínimo de 5% de pessoas com deficiência nos cargos em comissão.

Já é lei

Para a iniciativa privada já existe lei que obriga empresas acima de 100 funcionários a contratar um percentual mínimo de pessoas com deficiência que varia de 2% a 5% dos cargos.

Só em 2018

O secretário de Cidades, Infraestrutura e Meio Ambiente, Vilmar Rocha (PSD), não quer mais falar sobre composições este ano, ao menos publicamente. Ele afirmou que já conversou com membros do partido que decidiram não comentar sobre possível postulação a uma vaga no Senado.

Mas ele quer

Apesar de não alongar essa conversa quando é perguntando, ele deixa claro que seu objetivo é chegar ao Senado em 2019. A decisão de não comentar sobre a temática se dá após declarações de Marconi Perillo de que a segunda vaga na chapa já seria do senador Wilder Moraes (PP).

Não desistiu

O deputado federal Jovair Arantes (PTB) não desistiu de uma candidatura ao Senado em 2018. Em entrevista à Rádio 730AM, ele afirmou que o grande objetivo é esse, porque o partido merece o prestígio. Volta e meia, Jovair tem rusgas com a base.

Oposição

José Nelto (PMDB) apresentou à presidência da Assembleia requerimento para criar um grupo de trabalho na Casa para discutir e revisar as leis estaduais em vigor. O deputado acredita que várias delas não servem mais ao Estado e por isso devem ser revogadas.

Homenagem

Sessão Especial proposta pelo vereador Paulo Magalhães (PSD) irá comemorar os 80 anos de existência do Atlético Clube Goianiense. A sessão será realizada na próxima segunda-feira, 3, às 9 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Goiânia.