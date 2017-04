Produção portuguesa O Ornitólogo está em cartaz no Cine Cultura

Em O Ornitólogo, o diretor João Pedro Rodrigues faz uma viagem pelo erotismo e o sagrado. O roteiro fala de Fernando (Paul Hamy) um observador de pássaros que faz anotações sobre a fauna numa floresta portuguesa. A bordo de seu caiaque, Fernando enfrenta uma correnteza forte que derruba sua pequena embarcação, e ele inicia uma jornada repleta de perigos. E nessa volta, uma série de rituais são mostrados na trama, com momentos de teor fúnebre e profano, mas não com a intenção de chocar. A obra tem classificação de 14 anos. Programação: às 20h30 (todos os dias), ingresso custa R$ 8, com meia a R$ 4. Pessoas acima de 60 anos não pagam.

ProUni abre inscrições para bolsas não preenchidas

O Programa Universidade para Todos (ProUni) abriu inscrições para as bolsas que não foram preenchidas no processo de seleção regular. O cadastro vai até 5 abril para os candidatos que não estão matriculados na instituição de ensino e até 5 de maio para os estudantes já inscritos na instituição em que desejam obter a bolsa. Podem concorrer professores da rede pública e estudantes que fizeram alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010. O candidato não pode ter nota 0 na redação e precisa de, no mínimo, 450 pontos na média no Enem. As inscrições serão pelo site: http://siteprouni.mec.gov.br/

UEG oferece 10 vagas para o curso de braile no Câmpus Anápolis

O Núcleo de Orientação ao Discente e o Centro de Idiomas da UEG de Anápolis divulga o edital do processo de seleção para candidatos ao curso de braile. O curso vai ensinar leitura e escrita do braile às comunidades interna e externa do Campus. As inscrições devem ser realizadas no site da UEG até o dia 5 de abril. O curso terá carga horária total de 40 horas, ministrado semanalmente com carga horária de duas horas. Serão oferecidas 10 vagas, sendo duas para discentes com dificuldade visual, cinco para a comunidade interna (discentes, docentes e servidores) e três para a comunidade externa. O sorteio será dia 6 de abril às 9 horas.

Ópera L’Orfeo em Goiânia

Goiânia recebe a Ópera L’Orfeo nos dias 1º/3, às 20 horas, e 2/3, às 19 horas, no Instituto Técnológico de Goiás em Artes Basileu França. O evento faz parte das comemorações internacionais dos 450 anos de nascimento do compositor Claudio Monteverdi e tem o apoio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Lei Goyazes, mecanismo de fomento do Governo de Goiás gerido pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce).