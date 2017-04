Gibiteca Jorge Braga tem programação especial para o Dia do Livro

Neste mês de abril, a Gibiteca Estadual Jorge Braga, localizada no Centro Cultural Marieta Telles Machado, está com uma programação especial para comemorar o Dia Internacional do Livro Infantil, celebrado em 2 de abril. Várias atividades como contação de histórias e palestras vão acontecer na unidade da Secretaria da Educação, Cultura e Esporte (Seduce). Para participar das ações, a biblioteca vai receber uma série de visitas de alunos das redes municipal e estadual de ensino.

Nesta quarta-feira, dia 5, uma programação especial abriu as comemorações. O evento contou com apresentação de contadora de histórias, palhaça e palestra sobre a importância da leitura. Participaram cerca de 80 alunos dos 7°, 8° e 9° anos da Escola Municipal Professora Sirlene de Andrade. Estava presente também a presidente da Comissão Goiana de Folclore, Izabel Signoreli.

A responsável pela Gibiteca, Helenir Freire, acredita que as visitas de crianças, não só ao espaço, mas ao centro cultural como um todo, são uma forma de despertar os jovens para a leitura. Uma das vantagens destacadas por ela é tirar um pouco os alunos do digital. A iniciativa também dá autonomia na escolha de suas leituras e cria oportunidade para apresentar o espaço da Gibiteca também aos adultos. “A visita nesses eventos é apenas uma semente para despertar o interesse para a leitura” afirma.

Para a coordenadora de Biblioteca do município de Alexânia e contadora de histórias, Nilva Belo de Moraes, o evento proporciona um intercâmbio cultural entre Estado e municípios e mostra a intenção conjunta de promover experiências inovadoras de incentivo à leitura. Para ela, a contação é uma forma de promover a leitura, fundamental para mudanças sociais.

A Gibiteca

Inaugurada em 1994, a Gibiteca Estadual Jorge Braga é um anexo da Biblioteca Estadual Pio Vargas e abriga hoje cerca de 6 mil gibis e 8 mil livros. Além de preservar obras da literatura infantil e infantojuvenil, a Gibiteca é um espaço de entretenimento e leitura para crianças, jovens e adultos. A Gibiteca é aberta à visitação e realiza empréstimos de livros para leitura em casa.

O Dia Internacional do Livro Infantil é celebrado no dia 2 de abril em homenagem ao escritor Dinamarquês Hans Christian Andersen, nascido nesse dia no ano de 1805. Andersen é conhecido como o primeiro escritor a romancear fábulas e histórias antigas voltadas especialmente para crianças. O dinamarquês preocupava-se com questões de valor moral e teria escrito mais de 150 histórias.