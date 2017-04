Agricultura e Ruraltins definem organização das caravanas que participarão da Agrotins

Técnicos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro) e do Instituto de Desenvolvimento Rural (Ruraltins), responsáveis pela organização das caravanas para a Feira de Tecnologia Agropecuária (Agrotins 2016), se reuniram para definir ações e articular a mobilização das caravanas. A Agrotins acontecerá de 9 a 13 de maio no Centro Agrotecnológico de Palmas. Para esta edição são esperados cerca de 100 mil visitantes.

Esse ano, agricultores familiares de todos os municípios tocantinenses vão participar e terão atendimento especial. As visitas das caravanas acontecem entre os dias 9 e 12 de maio. Em 2016, participaram do evento por meio das caravanas, 2.500 pequenos agricultores que vieram dos 139 municípios do Estado, através de 50 caravanas.

As caravanas de agricultores são compostas por membros de associações, cooperativas e comunidades agrícolas. Na feira, os produtores terão a oportunidade de participar de palestras técnicas, clínicas tecnológicas, dia de campo, minicursos, dinâmicas, dentre outras atividades, de acordo com a área de interesse de cada um.

Entre as ações, ficou definido que antes de entrarem no espaço da Feira, os participantes vão se dividir em grupos, para conhecer as atividades segundo seus interesses. A organização das caravanas nos municípios será coordenada pelo Ruraltins, já a Seagro é responsável pela recepção, hospedagem, alimentação e guia para condução dos participantes durante as visitas técnicas e palestras.

“O Governo do Estado quer que agricultores familiares de todos os municípios tocantinenses conheçam as inovações tecnológicas que a feira oferece e estamos organizando para atender, da melhor forma possível, com melhorias no atendimento, agilidade dos transportes e na estadia dos agricultores em Palmas”, afirmou a gerente de Associativismo e Cooperativismo da Seagro, Sandra dos Santos Mendes Correia.

Ainda de acordo com informações da Diretoria de Tecnologias Sociais e Sociobiodiversidade da Seagro, os produtores interessados em vagas nas caravanas devem procurar os escritórios do Ruraltins de seus municípios. Mais informações pelo e-mail: organizacoescoletivas@seagro.to.gov.br

Agrotins

A Agrotins é uma organização do Governo do Estado, por meio da Seagro e vinculados: Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), Instituto de Desenvolvimento Rural (Ruraltins) e Instituto de Terras do Tocantins (Itertins), Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden) e parceiros.(Do Portal Agora-TO)