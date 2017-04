Câmara de Palmas: Folha anuncia vaga para Jornalistas em concurso público da casa

Em sessão solene em homenagem ao Dia do Jornalista, o presidente da Câmara Municipal de Palmas, vereador José do Lago Folha Filho, baixou uma portaria que institui a Comissão de Avaliação e Análise do Concurso Público da Casa no que se refere a profissão de jornalista, cuja data é celebrada em 7 de abril.

A comissão será responsável por elaborar um diagnóstico das demandas dos profissionais e necessidades na área de comunicação da Câmara para a realização do concurso público previsto para ocorrer neste ano. Farão parte da comissão membro da Diretoria de comunicação da Câmara, do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Tocantins (Sindijor-TO) e representantes da Procuradoria do Parlamento. “O piso salarial da categoria será respeitado e também a carga horária de 25 horas semanais”, destacou Folha.

Além disso, o presidente da Câmara apresentou à Casa requerimento para regulamentar a jornada de trabalho de todos os profissionais que atuam na área da comunicação do município. “Isso valerá para todos os servidores públicos que prestam serviço no âmbito do município”. Ele destacou ainda, a importância do jornalista para a sociedade e, da mesma forma, a necessidade de se respeitar a legislação que rege e protege o trabalho destes profissionais.

Isso, aliás, foi uma das cobranças feitas pela presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Tocantins (Sindijor-TO), Alessandra Barcelar. “O que pedimos é respeito à profissão e aos nossos direitos enquanto jornalistas. Queremos também que se criem concursos públicos para o cargo de assessor de imprensa”, disse. Cobranças que começaram a ser atendidas já dentro da sessão.

O diretor de Comunicação da Câmara, jornalista Cristiano Machado, destacou que as iniciativas do presidente Folha atendem pleitos da categoria. “Além de homenagear os jornalistas, de reverenciar a profissão, de discutir reivindicações, as necessidades da classe, a Câmara dá um passo importante, na prática, para atender a categoria em algumas de suas demandas: regulamentação da carga horária, respeito ao piso salarial e dá a nossa classe o direito de participar de forma ativa, com amparo legal, das discussões sobre a implementação do concurso público da Câmara no que se refere a comunicação”, afirmou.

Concurso Público

A Comissão de Avaliação e Análises de Concursos Públicos Municipais foi instituída pela portaria nº 034/2017 e vai acompanhar os processos de criação de editais, referente ao provimento de vagas para cargos na área da comunicação. Dentro do concurso serão oferecidas duas vagas para jornalistas.(Do Portal Agora-TO)