Equipe da Agtur divulga Palmas na Feira WTM Latin America

A equipe de “Promoção e Eventos” da Agência Municipal de Turismo (Agtur) participou da Feira Internacional World Travel Market – WTM Latin America que aconteceu no centro econômico do Brasil, São Paulo, até o dia 6 de abril no Expo Center Norte. O evento ocorre juntamente com o 47º Encontro Comercial Braztoa.

Voltado inteiramente ao networking e geração de negócios, o evento recebeu as principais operadoras de turismo, agências de viagens, jornalistas de todas as nacionalidades e compradores interessados em conhecer as novidades do segmento em produtos, serviços e novas tecnologias e concretizar negócios.

Segundo os organizadores da feira, na edição de 2016, a WTM Latin America e o Encontro Comercial Braztoa estimam ter contribuído para a geração de US$ 370 milhões em acordos comerciais. Para 2017, a expectativa é gerar um volume ainda maior, com a adoção de uma nova ferramenta online que conectará todos os visitantes e expositores antes mesmo do evento começar.

O presidente da Agtur, Cristiano Rodrigues, presente também no evento, é importante divulgar a Capital como um dos destinos turísticos do Brasil. “É essencial a participação de Palmas neste evento que vem se consolidando dentre as maiores feiras de turismo, sendo esta realizada por um grande grupo internacional que realiza feiras nas principais cidades do mundo. Também vale ressaltar que aqui na feira estão presentes as grandes operadoras do País, o que representa uma oportunidade de mostrar o potencial turístico de Palmas para estes potenciais vendedores da cidade”, ressalta Rodrigues.

World Travel Market Latin America

A World Travel Market oferece os principais eventos mundiais ao setor de turismo. Uma das seis exposições do portfólio WTM, a WTM Latin America terá, em 2017, sua quinta edição, levando a essa região um evento mundial e expertise.

Realizado em São Paulo, Brasil, esse evento business-to-business (B2B) atrai um público mundial para se reunir e determinar o rumo do setor de viagens e turismo. Ao longo de três dias, mais de 6.500 visitantes influentes e 700 empresas expositoras fazem networking, negociam e se atualizam com as últimas notícias do setor. (Do Portal Agora-TO)