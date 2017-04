Exposição Centenário Confaloni na PUC

Daniela Martins

A exposição Centenário Confaloni, com parte do acervo do artista e religioso italiano considerado um divisor de águas na história das artes em Goiás, foi prorrogada. O público poderá visitar a mostra até o dia 30 de abril, na Galeria PUC, na Área 3. A visitação ocorre das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas, de segunda a sexta-feira. O espaço recebe também escolas do município. As visitas devem ser agendadas pelo fone 3946-1361.

Confaloni veio da Europa para Goiás na década de 1950, quando já era um artista e trouxe uma nova fronteira para as artes plásticas. Ainda na mesma década, ajudou a fundar a Escola de Belas Artes de Goiás, que depois se tornou parte da Universidade de Goiás, hoje PUC Goiás. Os desenhos, além da inspiração religiosa, trouxeram novos conceitos para a representação artística no Estado. Estão expostas 51 pinturas a óleo e 20 reproduções de desenho.

Paralamas e Dado Villa Lobos

A edição deste mês de abril do Flamboyant In Concert está imperdível. Dia 25 tem Paralamas do Sucesso com participação especial de Dado Villa Lobos, da Legião Urbana. É um encontro imperdível. Os ingressos são limitados e já podem ser adquiridos mediante troca por notas fiscais de compras feitas no shopping. Este ano, o Flamboyant ainda trará a Goiânia Arnaldo Antunes, Paulla Toller, Samuel Rosa, Léo Jaime entre outros grandes nomes do cenário musical nacional.

Concerto de Bandas Sinfônicas

A coordenação de Bandas do Ciranda da Arte/Seduce e a Banda Sinfônica do Estado de Goiás realizam o Concerto Bandas Goianas no dia 11, às 20 horas, no Teatro Goiânia, com entrada gratuita. Vão se apresentar a Banda Marcial do Colégio Estadual Francisco Maria Dantas, a Banda Sinfônica do Estado de Goiás e os solistas André Luiz Oliveira (trombone – Seduce) e Elielson Paulo (tuba – Orquestra Sinfônica de Goiânia).

Chegou a hora de ‘botecar’

Em 2017, o Comida di Buteco completa 10 anos de realização na capital goiana. E traz novidades: este ano o evento contemplará botecos de Goiânia e de Aparecida de Goiânia. Outra novidade é a temática. Os petiscos concorrentes deverão trazer algum cereal incorporado na receita. O concurso será realizado de 14 de abril a 14 de maio e elegerá o melhor boteco da região metropolitana. Os nomes dos participantes podem ser conferidos no site do concurso: www.comidadibuteco.com.br

12º Festival Gastronômico de São Simão

A 12ª edição do Festival Gastronômico Esportivo e Cultural de São Simão, um dos mais tradicionais de Goiás, será realizada de 13 a 16 de abril com o tema Um paraíso recheado de oportunidades. O festival contempla a regionalização da comida goiana sob os olhares das Chefs Emiliana Azambuja e Beth Alves, shows artísticos de Bruno e Marrone, Chrystian e Ralf, e Capital Inicial. Na programação ainda tem espaço para o esporte, com práticas de peteca, vôlei de praia, mountain bike e futevôlei.

Legados da Grécia no Flamboyant

Os visitantes do Shopping Flamboyant podem conferir, até 30 de abril, a exposição Legados da Grécia. A mostra promove uma verdadeira e fascinante viagem por 4.000 anos de história. Com entrada franca, a exposição traz diversos elementos que mostram porque a Grécia é chamada de berço da civilização ocidental.

O Boticário adere ao nude

Seguindo uma das grandes tendências da perfumaria internacional, O Boticário traz o conceito nude também para a perfumaria com o lançamento da fragrância Glamour Love Me. A novidade traz um toque de sensualidade ao nude, misturando pétalas de rosa e baunilha. Além da fragrância a loção hidratante com a mesma fragrância completa a perfumação.

Madero em promoção até 8 de maio

A rede de restaurantes Madero, em parceria com a Heineken, lança promoção que irá sortear duas viagens para assistir à final do maior campeonato europeu de clubes. A promoção será realizada até 8 de maio e o jogo da grande final será no dia 3 de junho, na cidade de Cardiff, no País de Gales, Reino Unido. Para participar, basta o cliente consumir dois chopes ou cervejas, solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal e se cadastrar no site da promoção: www.restaurantemadero.com.br/promo.