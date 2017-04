Fasam realiza ação pedagógica

Segunda edição do projeto Curta a Educação teve o objetivo de colaborar com a construção social de crianças de 3 a 5 anos

O projeto pedagógico Curta a Educação teve sua segunda edição realizada no dia 31 de março, na Fasam – Faculdade Sul-Americana. A instituição recebeu 100 crianças de 3 a 5 anos que frequentam o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Valdivina Guimarães da Silva, de Aparecida de Goiânia, para realizar uma série de exercícios lúdicos que possibilitaram a reflexão de temas importantes para o desenvolvimento social dos estudantes. A atividade foi dividida em dois momentos, primeiramente foi realizada uma exibição de curtas metragens no Auditório da Faculdade, no Jardim da Luz, em Goiânia, seguida de oficinas de pintura facial e escultura de balões.

A diretora do CMEI, Carolina Aparecida Morais Melo, afirmou que a iniciativa da instituição é um momento único para as crianças conseguirem aprendizado fora de sala de aula, além de ser um momento para estimular a socialização dos estudantes. “O projeto também é uma ótima oportunidade para os professores entrarem em contato com novas técnicas e modelos pedagógicas que estão sendo desenvolvidas na academia e aplica-los em sala de aula”, explica Carolina.

Segundo Kátia Braga Arruda Silva, coordenadora do curso de Pedagogia da Fasam, o projeto é interdisciplinar, e a finalidade dos temas abordados é contribuir com a construção da identidade das crianças envolvidas, além de ser um momento para os acadêmicos colocarem em prática o que estão aprendendo em sala de aula. A seleção dos curtas-metragens, que abordaram temáticas como responsabilidade social, ambiental e diversidade cultural, foi feita por discentes do curso de Pedagogia sob orientação dos professores das disciplinas envolvidas.

O Curta a Educação também atende às finalidades da instituição de promover ações sociais e maior integração com a comunidade. De acordo com o diretor administrativo-financeiro da Fasam, Ítalo Oliveira Castro, o objetivo é que o projeto entre no calendário anual de eventos da instituição. As próximas edições da iniciativa serão realizadas no próximo semestre deste ano, quando professores e alunos da Fasam irão visitar escolas para realizar novas atividades pedagógicas com crianças e professores.