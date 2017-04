Gustavo defende protagonismo dos municípios para país superar a crise

Prefeitos e secretários participaram de reunião, promovida em Aparecida de Goiânia, com o intuito de debater as necessidades dos municípios e mobilizar seus gestores para o

encontro nacional, que está previsto para ser realizado em Brasília

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PMDB) realizou, na última sexta-feira, 7, o lançamento regional do IV Encontro da Frente Nacional de Prefeitos. Na oportunidade, Gustavo conclamou os colegas gestores a reafirmarem o discurso de protagonismo dos municípios e ressaltou que, para o País sair de fato da crise econômica, o governo federal precisa enxergá-los como os alicerces da retomada do desenvolvimento.

“A pauta municipalista é dinâmica. As demandas não cessam, a busca por soluções para nossos problemas é frequente. Não há como o governo federal falar em crescimento, em recuperação da economia e em retomada de investimentos sem considerar a importância dos nossos municípios”, disse o prefeito durante o evento realizado na sede Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag).

Gustavo ainda falou sobre o respeito à autonomia dos municípios. “Precisamos unir esforços para que o projeto que tramita na Assembleia Legislativa e que prevê a reconfiguração da Região Metropolitana não conceda a terceiros a legitimidade que nos cabe para a tomada de decisões. Temas como uso do solo, transporte coletivo e saneamento básico não podem ser delegados a uma espécie de conselho. Isso compete a nós, prefeitos”.

O IV Encontro da FNP está previsto para ocorrer no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), entre os dias 24 e 28 de abril. O lançamento regional contou com as presenças do secretário executivo da Frente, Gilberto Perre; do presidente da Associação Goiana dos Municípios (AGM) e prefeito de Hidrolândia, Paulo Sérgio Rezende; do presidente da Federação Goiana dos Municípios (FGM) e prefeito de Campos Verdes, Haroldo Naves Soares; além de lideranças políticas da Capital e do interior .

Em discurso, o prefeito e os demais que o antecederam mencionaram a importância de aquela reunião servir para que o grupo de prefeitos, vereadores e gestores de Goiás que viesse a participar da grande reunião da Frente, no final do mês, enumerasse demandas, compartilhasse experiências de sucesso e aglutinasse ideias e propostas para impulsionar ainda mais o desenvolvimento dos municípios. Em outras palavras, na prática, o lançamento regional do IV Encontro tinha como objetivo a mobilização para o evento de Brasília.

O secretário executivo da FNP, Gilberto Perre, detalhou como será o evento na Capital Federal, destacando os pontos principais da programação, e como será feita, por exemplo, a “agenda de reivindicações”. Ele lembrou ainda que lançamentos semelhantes como este, em Aparecida, ocorrerão, ao todo, em 28 diferentes regiões do País.

Em vários momentos o nome do prefeito Gustavo Mendanha foi mencionado como futuro integrante da Diretoria da Frente Nacional dos Prefeitos. Ele recebeu apoio público inclusive do presidente da Associação Goiana dos Municípios, Paulo Rezende. A assembleia de eleição da nova diretoria (biênio 2017-2019) está programada para 26 de abril, também no evento em Brasília, e a posse será no mesmo dia.

“É uma honra ser seu amigo. Tenho orgulho do que você fez como vereador, como presidente da Câmara e sei que muito fará como prefeito”, disse a Gustavo o presidente da AGM. O prefeito de Aparecida de Goiânia, por sua vez, agradeceu discretamente os apoios ali manifestados.