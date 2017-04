Jorge Frederico cobra fiscalização contra abusos da Odebrecht Ambiental

Tuitar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Durante sessão ordinária da Assembléia Legislativa, o Deputado Estadual Jorge Frederico (PSC), apresentou requerimento no qual cobra uma fiscalização efetiva, por parte do Procon e da ATR – Agência Tocantinense de Regulação – sobre abusos cometidos pela empresa Odebrecht Ambiental, responsável pelo fornecimento de água e esgoto em mais de 45 municípios do Tocantins.

Segundo o parlamentar, a empresa presta serviço de péssima qualidade, como água turva e contas exorbitantes, que são alvos de diversas reclamações dos consumidores. “Tem que haver uma fiscalização efetiva sobre a Odebrecht, a água que eles oferecem e o valor das contas muitas vezes não condizem com a realidade, é uma situação que não podemos permitir que continue acontecendo”, afirmou Jorge.

Na mesma sessão Frederico solicitou que a Secretaria de Estado da Saúde repasse informações sobre a situação da febre amarela no Tocantins, e sobre o abastecimento de vacina aos municípios tocantinenses.

Frederico apresentou ainda um Projeto de Lei que determina as Secretarias de Educação e Saúde que se unam na formulação de um plano alimentar para os alunos das redes pública e particular de ensino. O objetivo do PL é garantir uma alimentação saudável aos alunos tocantinenses, bem como a disseminação desse conhecimento às famílias.(Do Portal Agora-TO)