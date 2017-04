Os clássicos Hiroshima Mon Amour e Era Hotel Cambridge estão em cartaz no Cine Cultura

O clássico Hiroshima Mon Amour, um dos ícones do cinema francês, está em cartaz no Cine Cultura. A obra é dirigida pelo cineasta Alain Resnais, com roteiro de Marguerite Duras. Também entra em cartaz na sala a produção brasileira Era Hotel Cambridge, de Eliane Caffé, e o documentário francês Eu Não Sou Negro, do diretor Raoul Peck. O cinema mantém na programação, por mais uma semana, o longa português O Ornitólogo, de João Pedro Rodrigues. A produção Eu Não Sou Negro traz uma reflexão de como é ser negro nos Estados Unidos. O longa é baseado no último livro Remember This House, de James Baldwin, relatando as vidas e assassinatos dos líderes ativistas que marcaram a história social e política americana. O escritor não conseguiu completar sua obra antes de sua morte, e o manuscrito inacabado foi confiado ao diretor Raoul Peck, que reúne no filme um rico arquivo de imagens de lutas históricas, conectando essas lutas por justiça e igualdade com os movimentos atuais que ainda clamam os mesmos direitos.

UEG abre vagas em dois cursos de graduação a distância

O Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (Cear) lançou edital para preencher 500 vagas em dois cursos de graduação a distância oferecidos pela UEG. As vagas são para Bacharelado em Administração Pública e Licenciatura em Computação. As inscrições para a seleção 2017/2 começam no dia 12 de abril e vão até dia 9 de maio. As provas objetivas e de redação estão marcadas para o dia 21 de maio e acontecem simultaneamente em vários câmpus. A lista de aprovados será divulgada em junho e as aulas começam em agosto. Para se inscrever, o estudante precisa acessar o site www.estudeconosco.ueg.br a partir do dia 12 de abril. A taxa de inscrição custa R$ 80. Na graduação a distância oferecida pelo Cear, o aluno estuda pela internet, mas precisa comparecer pelo menos uma vez ao mês em uma aula presencial.

Ciranda da Arte realiza Concerto Bandas Goianas

A coordenação de Bandas do Ciranda da Arte/Seduce e a Banda Sinfônica do Estado de Goiás realizam o Concerto Bandas Goianas. O evento ocorrerá no dia 11 de abril, terça-feira, às 20 horas, no Teatro Goiânia, com entrada gratuita. Vão se apresentar a Banda Marcial do Colégio Estadual Francisco Maria Dantas, sob a regência do maestro Jackes Douglas e a Banda Sinfônica do Estado de Goiás, sob a regência do maestro convidado Renato Barbosa. Como solistas participarão, André Luiz Oliveira (trombone – Seduce) e Elielson Paulo (tuba – Orquestra Sinfônica de Goiânia). Serão executadas obras tradicionais do repertório de banda marcial e sinfônica.

Colégio da PM promove festival de animação africana

Alunos do 6º ao 9º do Ensino Fundamental do Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás (CPMG) Polivalente Modelo Vasco dos Reis estão participando do 1º Festival de Animação Africana da unidade de ensino. O evento prossegue até o próximo dia 12. O ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira é obrigatório nas instituições de ensino fundamental e médio (Lei 10639/2003), e o colégio está promovendo o festival de cinema, que está trabalhando com produções que permitem aos professores de diversas disciplinas trabalharem em sala de aula os conteúdos de maneira interdisciplinar. Um bom filme e uma pipoca quentinha. Com esta combinação os estudantes estão assistindo aos filmes na biblioteca da escola. Os longas-metragens foram escolhidos pela professora de História, Patrícia da Silva Soares. Segundo ela, o objetivo é fazer com que os alunos reflitam sobre a história e a cultura africanas.